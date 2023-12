Hamas vuole spazzare via l’Autorità palestinese di Abu Mazen 

Gaza. Infliggere un colpo senza precedenti al nemico israeliano per promuoversi come il più potente attore palestinese non solo a Gaza ma anche nei Territori occupati di Cisgiordania, spazzando via la leadership delegittimata di Abu Mazen: è questo, secondo diversi analisti, il principale obiettivo del sorprendente quanto scioccante attacco di Hamas del 7 ottobre e della sua conseguente resistenza all’offensiva israeliana nella Striscia. Una lettura che coincide in larga parte con quanto rivelato da Husam Badran, esponente dell’ufficio politico di Hamas, in esilio in Qatar.

Proprio mentre Ismail Haniyeh, il leader di Hamas in esilio, è al Cairo per trattare un’eventuale tregua in cambio del rilascio di altri ostaggi israeliani, Badran ha affermato che sono in corso contatti riservati tra Haniyeh, il capo dell’ufficio politico del movimento Khaled Meshaal e Hussein Sheikh, esponente di Fatah, il partito al potere in Cisgiordania e guidato da Abu Mazen. Secondo Badran, l’obiettivo delle trattative inter-palestinesi è creare un’alleanza politica per gestire il dopoguerra, consentendo ad Hamas di prendere il potere in Cisgiordania. «Vogliamo - ha spiegato Badran - mettere fine alla guerra e creare uno Stato palestinese a Gaza, in Cisgiordania e a Gerusalemme». I capi politici di Hamas sono consapevoli che né la «distruzione di Israele» né la «liberazione di Gerusalemme» sono obiettivi realizzabili. Quel che sperano di ottenere, come ha rivelato Badran, è cambiare a proprio favore gli equilibri nel feudo di Abu Mazen e della sua cerchia di gerontocrati: la Cisgiordania. L’alleanza con Fatah sarebbe dunque un primo passo verso la presa del potere quasi assoluta.

