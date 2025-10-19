«Hamas viola i patti» E l’Idf fa 44 morti Poi riparte la tregua 

Tel Aviv. Le bombe tornano a cadere sulla Striscia di Gaza, dove si è consumata una nuova strage dopo appena una settimana di tregua. Ma in serata, dopo che secondo la Bbc i nuovi bombardamenti hanno mietuto 44 vittime nella Striscia e fra le truppe israeliane si contano due caduti, Idf ha annunciato la ripresa del cessate il fuoco.

Raid aerei

Sabato notte gli Stati Uniti avevano lanciato l’allarme su una «pianificata» ma non precisata «imminente violazione del cessate il fuoco da parte di Hamas contro la popolazione» della Striscia. Ieri Israele ha denunciato la rottura del cessate il fuoco da parte dei miliziani con «un missile anticarro e spari» contro le truppe dell’Idf a Rafah. In risposta, l’esercito israeliano ha sferrato una prima serie di raid aerei su Rafah e Beit Lahia, proseguiti nel pomeriggio «su obiettivi terroristici» nella stessa zona a sud di Gaza, con almeno 44 morti indicati dalla tv pubblica britannica. Anche due militari sono rimasti uccisi, ha poi riferito l’Idf. Israele ha quindi annunciato la chiusura di tutti i valichi e la sospensione dell’ingresso di aiuti «fino a nuovo avviso». Hamas ha negato ogni accusa, dicendosi all’oscuro degli scontri a Rafah e sostenendo di non avere contatti da marzo con i suoi affiliati in quell’area, e confermando di voler rispettare il cessate il fuoco.

Ansia alla Casa Bianca

La crisi ha preoccupato Washington, che secondo fonti di Channel 12 ha chiesto a Israele di rispondere ad Hamas «in maniera proporzionata, ma con moderazione», per evitare di rompere l’accordo sul piano di pace del tycoon. E oggi gli inviati di Trump, Steve Witkoff e Jared Kushner, dovrebbero arrivare in Israele per promuovere la prossima fase dell’accordo. Intanto però lo strappo sembra ricucito, almeno sul fronte militare: dopo le 21 di ieri Idf ha comunicato su X: «In conformità con le direttive del livello politico, e a seguito di una serie di attacchi significativi in risposta alle violazioni di Hamas, le Idf hanno avviato la rinnovata applicazione del cessate il fuoco, in linea con i termini dell’accordo». Le forze armate israeliane «continueranno a rispettare l’accordo di cessate il fuoco e risponderanno con fermezza a qualsiasi violazione dello stesso». Salta anche lo stop «fino a nuovo ordine» ai carichi di aiuti umanitari in transito verso la Striscia. D’altra parte i miliziani, che secondo i termini della tregua da tempo avrebbero dovuto consegnare gli ultimi 15 corpi di ostaggi israeliani uccisi, ieri facevano notare che lo stop ai valichi «blocca l’ingresso delle attrezzature necessarie per la ricerca dei dispersi» e degli strumenti per identificarli.

L’ira dell’ultradestra

Ma la ripresa del cessate il fuoco minaccia di creare problemi politici a Netanyahu. Ieri il ministro israeliano di ultradestra Itamar Ben Gvir ha criticato la decisione di ripristinare il trasferimento di aiuti umanitari a seguito delle pressioni americane. «Un crollo vergognoso da parte dell’Ufficio del primo ministro - ha affermato Ben-Gvir - Tutto questo nel giorno in cui Hamas ha ucciso due soldati delle Idf e continua a violare l’accordo e a non consegnare tutti i nostri caduti. Dobbiamo tornare a combattere intensamente». Ma c’è un fronte politico anche nella Striscia: l’America preme per crare rapidamente un’alternativa ai miliziani, in questa direzione vanno le notizie che da giorni si rincorrono sul rinnovato sostegno israeliano alle milizie alternative ad Hamas a Gaza, e i report di scontri violenti tra le fazioni palestinesi nell’enclave.

