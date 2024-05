Hamas, spiraglio  sulla possibile tregua Israele punta Rafah 

Tel Aviv. Prima il gelo, poi Hamas sembra aver riaperto uno spiraglio nei negoziati in corso al Cairo. A diradare le nubi che si stavano addensando sulle trattative nella capitale egiziana, è stato lo stesso capo della fazione Ismail Haniyeh. Il movimento - ha detto smentendo altri esponenti della fazione islamica che parlavano di “risposta negativa” - sta studiando «con spirito positivo la proposta di cessate il fuoco». Per questo, dopo un colloquio telefonico con il capo dell’intelligence egiziana Abbas Kamal, ha accettato di inviare di nuovo la sua delegazione al Cairo. Le posizioni, o le tattiche, negoziali continuano a concentrarsi sul nodo - riferisce una fonte egiziana al corrente dei colloqui - della natura del cessate il fuoco: Hamas chiede sia definitivo, Israele vuole una tregua temporanea. Lo Stato ebraico non intende mollare infatti sull’operazione militare a Rafah, come continua a ribadire Benyamin Netanyahu. «Faremo ciò che è necessario per vincere e sconfiggere il nostro nemico, anche a Rafah» è tornato a dire anche ieri pur ammettendo le «diversità di opinioni» nel suo governo sull’ingresso nella città palestinese a ridosso con l’Egitto.

In attesa della risposta di Hamas - che Israele stima ritardi di qualche giorno - Netanyahu ha quindi convocato il Gabinetto di guerra e, a seguire, quello di sicurezza dove sul tavolo oltre allo stato delle trattative resta l’ingresso nella città a sud della Striscia. «La delegazione negoziale di Hamas - ha detto Haniyeh al capo degli 007 egiziani, protagonista di ogni mediazione - verrà in Egitto il prima possibile per completare le discussioni in corso con l’obiettivo di maturare un accordo che soddisfi le richieste del nostro popolo e fermi l’aggressione».

