Hamas prepara la risposta a Israele 

TEL AVIV. La sorte di Rafah è appesa all’accordo proposto da Israele, a cui Hamas sta preparando la risposta. Ma se non ci sarà l’intesa per il cessate il fuoco e il rilascio degli ostaggi, l’esercito entrerà nella città più a sud della Striscia.

Gli sfollati

Una corsa contro il tempo, visto che l’operazione di terra dell’Idf sembra alle porte, nonostante le centinaia di migliaia di sfollati palestinesi stipati a Rafah. Ma l’invasione della città al confine con l’Egitto e la battaglia che ne seguirebbe potrebbero avere un costo anche per i circa 130 ostaggi ancora in mano ad Hamas. Ieri la fazione islamista ha diffuso un nuovo video con due di loro - Keith Siegal e Omri Miran - che chiedono al governo di Benyamin Netanyahu un accordo immediato per la loro liberazione. Il disperato appello ha rinvigorito le proteste contro l’esecutivo Netanyahu, con il Forum delle famiglie dei rapiti che ha chiesto al governo di fare una scelta: “Rafah o gli ostaggi. Scelga quest’ultimi”. «Abbiamo ricevuto - ha detto Khalil al-Hayya, vice capo del braccio politico di Hamas a Gaza - la risposta ufficiale alla proposta di cessate il fuoco, consegnata ai mediatori egiziani e del Qatar il 13 aprile. Il movimento la studierà e, successivamente, darà una risposta». Un tempo che serve ad Hamas per confrontarsi anche con le altre fazioni palestinesi di Gaza, la Jihad islamica e il Fronte popolare per la liberazione della Palestina, anch’esse coinvolte nell’attacco del 7 ottobre. Israele resta in attesa ma è chiaro che considera la controproposta l’ultima chance prima dell’ingresso a Rafah e forse anche nel Corridoio Filadelfia, la stretta zona cuscinetto lungo il confine tra Gaza e l’Egitto, che Il Cairo considera intoccabile. Ma l’operazione a Rafah può creare conseguenze anche sui già tesi rapporti di Israele con gli Usa. Biden, secondo il New York Times, potrebbe considerare di tagliare la vendita, decisa di recente, di armi allo Stato ebraico.

Il blitz

Intanto ieri a Tunisi, nello stand italiano della Fiera del libro, una manciata di attivisti pro-palestinesi ha fatto irruzione sul palco dove aveva appena finito di parlare il ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano, che stava lasciando la Fiera per raggiungere l’aeroporto. Gli attivisti hanno intonato slogan filo palestinesi e sventolato bandiere prima di lasciare, dopo una decina di minuti, lo stand Italia e ripetere il gesto in altri stand, tra cui quello francese.

RIPRODUZIONE RISERVATA