Hamas libera altri 14 ostaggi israeliani 

Gaza. Il terzo giorno di tregua fra Israele e Hamas, dopo le tensioni di sabato che avevano fatto temere la ripresa delle ostilità, si è concluso senza intoppi: 14 israeliani e 3 thailandesi sono stati rilasciati e in cambio sono usciti dal carcere 39 detenuti palestinesi. Adesso l'obiettivo dei mediatori internazionali, a partire dagli Usa, è prolungare il cessate il fuoco oltre la scadenza di oggi. Lo ha detto chiaramente Joe Biden, mentre la Casa Bianca ha annunciato una sua telefonata a Netanyahu. Quanto ai due contendenti, anche Hamas si è detta disponibile a un'estensione fino a 4 giorni. Il premier israeliano, invece, ha tenuto a sottolineare che i piani generali non cambiano. Anzi, visitando le truppe nella Striscia, ha avvertito che si andrà avanti «fino alla vittoria».

La lista

La giornata è iniziata con i migliori auspici, perché Hamas ha consegnato a Israele la nuova lista di ostaggi da rilasciare. Nelle ore successive 14 israeliani e 3 cittadini thailandesi sono stati consegnati alla Croce Rossa, per poi essere trasferiti in territorio israeliano. Ma sono riemerse dal buio dei tunnel di Hamas da sole le bimbe ostaggio che i miliziani avevano promesso di non separare dai genitori. La mamma di Hila, Raya Rotem, non è stata rilasciata, i genitori di Avigail Idan, 4 anni, invece non ci sono più, sono rimasti uccisi nell’attacco del 7 ottobre nel kibbutz di Kfar Aza.

Gli altri sono Elma Avraham (84), Aviva Adrian Siegal (62), Hagar Brodetz (40), Ofri Brodetz (10), Yuval Brodetz (8), Uriah Brodetz (4), Hen Goldstein-Almog (48), Agam Goldstein-Almog (17), Gal Goldstein-Almog (11), Tal Goldstein-Almog (8), Dafna Elyakim (15), Ela Elyakim (8). E c'è anche un 25enne con doppia nazionalità russa, Ron Kriboy: omaggio a Vladimir Putin per la posizione russa nella questione palestinese, ha tenuto a sottolineare Hamas, decisa a puntellare la sua rete di protezione. Stanno tutti bene tranne la donna più anziana, ricoverata in ospedale. Stavolta Hamas non ha separato i nuclei familiari come era accaduto il giorno prima, e anche questo è stato un segnale di non voler creare ostacoli. Quanto a Israele, ha rispettato la sua parte dell'accordo liberando 39 palestinesi, tutti minorenni.

