Hamas libera 13 ostaggi israeliani  

Tel Aviv. Rischiava di durare poco meno di 24 ore la tregua tra Israele e Hamas ma, grazie alla mediazione di Qatar e Egitto, lo scambio tra ostaggi israeliani e prigionieri palestinesi è stato confermato. Le Brigate Ezzedine al-Qassam, il braccio armato di Hamas, hanno annunciato in un comunicato di aver consegnato 13 ostaggi israeliani e sette stranieri al Comitato internazionale della Croce Rossa (Cicr), poco prima di mezzanotte (locale), termine ultimo per rispettare l’accordo con Israele. Il trasferimento - che era stato ritardato dopo che Hamas aveva accusato Israele di violare l'accordo, accuse smentite dai funzionari israeliani - è avvenuto «nel contesto della pausa umanitaria».

Le forze speciali dell'esercito israeliano e le forze di sicurezza hanno subito preso in consegna gli ostaggi rilasciati che sono stati sottoposti ad un primo accertamento medico all'interno del territorio israeliano.

Chi sono

Poi, in tarda serata, Israele ha confermato l'identità dei 13 ostaggi liberati, che, secondo le prime informazioni, sono tutti in buone condizioni di salute. Si tratta – scrive il Jerusalem Post – di sette bambini e sei adulti, tra cui Emily Hand, nove anni, rapita dai terroristi durante il massacro del 7 ottobre e inizialmente ritenuta uccisa. Era stata rapita insieme alla sua amica Hila Rotem di 13 anni, che è stata pure liberata ma che torna senza sua madre, Raya Rotem, che rimane ancora nella mani dei terroristi. C'è poi Maya Regev, 21 anni, è stata prelevata dal rave Nova il 7 ottobre insieme al fratello Itay. La mattina dell'aggressione il papà di Maya ha ricevuto una telefonata da lei che urlava «papà mi sparano, sono morta». Maya torna a casa senza il fratello diciottenne. Ci sono poi Noam e Alma Or, fratello e sorella, di 17 e 13 anni. Il loro padre rimane invece a Gaza. E Shiri e Noga Weiss, madre e figlia, rispettivamente di 53 e 18 anni. E ancora, Sharon e Noam Avigdori, madre e figlia, 52 anni e 12 anni. Shoshan Haran, 67 anni, fondatrice della Ong Fair Planet, che aiuta a portare tecniche agricole e agricole innovative nelle parti meno sviluppate del mondo. Infine, Adi, Yahel e Neveh Shoham: Adi, 38 anni, suo figlio Naveh, 8, e sua sorella, Yahel di tre. Sono stati tutti rapiti dal Kibbutz Bèeri insieme al resto dei membri della loro famiglia allargata.

I prigionieri

Il portavoce del ministero degli Esteri del Qatar ha affermato che Israele ha iniziato a rilasciare 39 prigionieri palestinesi in cambio della liberazione del secondo gruppo di ostaggi israeliani. Lo riporta Haaretz. Il portavoce ha aggiunto che il Qatar spera che «lo slancio delle ultime 48 ore consentirà di estendere il cessate il fuoco anche quando scadrà l'attuale accordo».

La mediazione

Si era temuto uno stop all’accordo da parte delle Brigate al Qassam, l’ala militare di Hamas, che aveva messo nel mirino il mancato rispetto «dell’accordo sull’ingresso di camion umanitari nel nord della Striscia di Gaza e il mancato rispetto degli standard concordati per il rilascio dei prigionieri». Secondo fonti della sicurezza sono stati trasferiti «nel nord della Striscia di Gaza ben 61 camion di aiuti umanitari sui 200 passati oggi, tra cui cisterne di carburante e gas». Hamas ha ribattuto che «340 camion sono entrati a Gaza da venerdì scorso, 65 dei quali hanno raggiunto il nord della Striscia. Un numero che è meno della metà di quanto Israele ha concordato».

I canali di comunicazione indiretta tra le parti si sono subito mossi per risolvere lo stallo. Il Qatar - ieri suoi funzionari sono arrivati in aereo in Israele - ha mosso le sue pedine cercando di giungere a una mediazione «il più presto possibile». E anche l’Egitto ha fatto sapere di aver compiuto “intensi sforzi” per portare a compimento la seconda tranche dello scambio tra ostaggi e detenuti palestinesi. Anche il presidente Usa Joe Biden ha fatto la sua parte, parlando con il Qatar, per sbloccare lo stallo.

RIPRODUZIONE RISERVATA