Hamas-Israele, l’accordo è possibile 

Tel Aviv. Ad Hamas è stata offerta «una proposta straordinariamente generosa» che dovrebbe cogliere in fretta prendendo «la decisione giusta». L’Occidente - Usa e Gran Bretagna in testa - e diversi Stati arabi premono sulla fazione islamica perché accetti la proposta di Israele: 40 giorni di tregua, il rilascio di «potenzialmente migliaia» di palestinesi dalle carceri israeliane e il ritorno degli sfollati al nord di Gaza, in cambio della liberazione di almeno 33 ostaggi (le donne, i feriti e gli anziani nelle mani di Hamas).

L’invasione

Un cessate il fuoco temporaneo comporterebbe il rinvio della temuta operazione di terra israeliana a Rafah, dove lo Stato ebraico ritiene siano nascosti gli ostaggi e gli ultimi leader dell’organizzazione terroristica, e che intanto continua a colpire: le autorità sanitarie di Hamas hanno denunciato la morte di almeno 26 persone - tra cui un neonato di 5 giorni - in un bombardamento notturno sulla città. Una delegazione di Hamas è al Cairo, dove ieri stava «ancora studiando» la proposta mediata da Egitto e Qatar: le autorità egiziane hanno invitato anche funzionari israeliani nel caso la fazione islamica avesse obiezioni, anche se domenica sera aveva fatto sapere di non vedere «problemi significativi» nella bozza. Ma è a Riad che i contatti sono più frenetici: a margine del World Economic Forum si moltiplicano gli incontri tra ministri, dal segretario di Stato Usa Antony Blinken al britannico David Cameron, dall’egiziano Sameh Shoukry - «fiducioso» sull’intesa - all’italiano Antonio Tajani, che ieri diceva: «Nelle ultime ore molti segnali indicano che il negoziato indiretto fra Israele ed Hamas potrebbe essere a un punto di svolta».

Mar Rosso

Intanto nuovi venti di guerra lambiscono l’Italia: la fregata Virginio Fasan della Marina Militare, impegnata nella protezione ravvicinata di un mercantile europeo, ha abbattuto un drone in prossimità dello stretto di Bab El Mandeb, nell’ambito dell’operazione Aspides. Il drone, simile a quelli già usati dagli Houthi, era a circa 5 chilometri dalla nave italiana, in direzione del mercantile scortato, fa sapere la Difesa. L’azione arriva nel giorno in cui i ministri della Difesa di Italia e Francia, Guido Crosetto e Sebastien Lecornu, hanno siglato in Corsica una lettera di intenti per la cooperazione militare in campo terrestre ed hanno esortato l’industria della Difesa a rispondere più velocemente alle necessità delle forze armate.

RIPRODUZIONE RISERVATA