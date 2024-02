Hamas: intervenga il Consiglio di sicurezza Onu 

Tel Aviv. Un mese di tempo per completare l’operazione contro Hamas a Rafah, prima che arrivi il mese di Ramadan attorno al 10 marzo. È il timing che il premier israeliano Benyamin Netanyahu ha indicato al gabinetto di guerra come limite massimo per sconfiggere i 4 Battaglioni della fazione islamica schierati nella città più a sud della Striscia, dove ci sono centinaia di migliaia di sfollati palestinesi e dove da giorni Israele ha aumentato i raid aerei. Ieri, denunciano i media internazionali, sono stati 44 i palestinesi uccisi, tra cui circa 12 bambini, negli attacchi a Rafah. L’operazione nell’ultima città a sud non scatterà tuttavia prima dell’evacuazione dei civili che si trovano stretti a un passo dalle barriere con l’Egitto.

Pressione internazionale

La valutazione di Netanyahu, che deve fare i conti con la pressione internazionale, compreso il forte contrasto con gli Usa di Joe Biden, è stata fatta, secondo i media, durante una riunione ristretta del Gabinetto di guerra in cui è stato programmato il “doppio piano” di intervento, dopo le richieste di Hamas “irricevibili” per Israele sul cessate il fuoco e il rilascio degli ostaggi. Con l’operazione militare alle porte, la fazione islamica di Gaza ha invitato il Consiglio di sicurezza dell’Onu a «convocare» una sua «riunione immediata». «Chiediamo al Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite - ha fatto sapere Hamas - di convocare una riunione immediata e urgente per confermare la sua determinazione a obbligare l’occupazione israeliana a fermare la guerra genocida contro i palestinesi a Gaza». Poi ha avvertito che l’attacco a Rafah potrebbe «lasciare decine di migliaia di martiri e feriti» aggiungendo di ritenere «l’amministrazione americana, la comunità internazionale e l’occupazione israeliana» responsabili delle possibili conseguenze. L’avanzata su Rafah, per Israele roccaforte di Hamas a poca distanza da quella di Khan Yunis e da dove si snoda il “Corridoio di Filadelfia” ricco di tunnel con l’Egitto, pone più di un rischio diplomatico per Israele. Il Cairo è tornato ad avvisare il governo di Gerusalemme. Ogni spostamento di massa di palestinesi nel Sinai - ha ammonito l’Egitto - metterebbe a rischio il Trattato di pace del 1979 con Israele.

