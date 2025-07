Hamas ha dubbi sulla tregua Ostaggi, video choc 

Tel Aviv. L’accordo per una tregua di 60 giorni a Gaza resta in bilico, apparentemente appeso alla volontà di Hamas, che dovrebbe sciogliere la riserva a breve. In attesa di una svolta dalla Striscia continuano ad arrivare i bollettini quotidiani delle nuove vittime di guerra, almeno 94 secondo la fazione palestinese, che ha denunciato anche un raid contro una scuola-rifugio e spari sui civili in fila per gli aiuti. In una situazione umanitaria già catastrofica e aggravata ulteriormente dal caldo e dalla mancanza d’acqua.

Il via libera di Israele ad una nuova proposta americana di cessate il fuoco, annunciato nei giorni scorsi da Donald Trump, ha smosso le acque dopo settimane di stallo. Anche Hamas ha mostrato una cauta apertura, perché Washington avrebbe garantito l’impegno a far rispettare la tregua a Israele anche dopo i primi 60 giorni, a condizione che i negoziati tra le parti proseguano in modo credibile. La fazione che governa la Striscia ha fatto filtrare la sua “soddisfazione”, ringraziando i mediatori e secondo i media sauditi dovrebbe presentare la sua risposta ufficiale entro stasera. Nel merito del piano Usa, non sembrano esserci ostacoli allo scambio di prigionieri in diverse fasi che prevede il rilascio di dieci ostaggi vivi insieme a 18 corpi per un gruppo di detenuti palestinesi. I dubbi di Hamas riguardano l’ingresso degli aiuti e il ritiro dell’Idf, che sono menzionati nella proposta senza indicare date specifiche o allegare mappe. Inoltre la fazione insiste sulla fine della guerra. In Israele filtra moderato ottimismo e si attende l’incontro tra Benyamin Netanyahu e Donald Trump alla Casa Bianca lunedì. Il ministro dell’Energia Eli Cohen, membro del gabinetto di sicurezza, ha dichiarato che c’è «sicuramente la disponibilità a raggiungere un accordo». A spingere per l'intesa sono sempre i familiari degli ostaggi, che consentendo alla pubblicazione di un video di due ragazzi rapiti ha invocato il rilascio di tutti, vivi e morti, e subito.

