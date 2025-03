Hamas e Israele, l’accordo di Doha è in bilico 

Tel Aviv. Tra Israele e Hamas è muro contro muro, con il primo che vuole prolungare di altri 42 giorni la prima fase dell'accordo di tregua, e il secondo assolutamente contrario e pronto a rilanciare. Tra affermazioni anonime da una parte, dichiarazioni pubbliche dall'altra di fatto al Cairo il tavolo dei negoziati aperto giovedì non promette decisioni immediate. A fare la differenza sarà l'arrivo la prossima settimana del segretario di Stato Usa Steve Witkoff. Nel frattempo gli israeliani hanno vissuto una settimana di lutto, partecipando a migliaia lungo le strade ai cortei funebri prima della famiglia Bibas, poi degli altri ostaggi restituiti senza vita da Hamas. Mentre a Gaza, dove da 6 settimane tacciono le armi, gli sfollati sperano nell'arrivo di strutture che migliorino le condizioni di vita. Sabato scade la prima parte dell'intesa del 19 gennaio che ha fermato i cannoni e riportato a casa 33 ostaggi israeliani, 25 vivi e 8 morti, e 5 thailandesi. Se non ci saranno passi avanti, oggi sarà il primo Shabbat in cui nessun rapito sarà liberato da quando il piano è stato firmato a Doha. Restano prigionieri a Gaza in 59: 24 potrebbero essere ancora vivi. Due funzionari del governo di Gerusalemme hanno detto che il premier intende prolungare l'accordo con lo schema seguito finora: Hamas libera tre ostaggi a settimana in cambio della scarcerazione di detenuti palestinesi.

RIPRODUZIONE RISERVATA