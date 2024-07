Hamas e Fatah, intesa sul futuro di Gaza 

Tel Aviv. Alla vigilia del discorso di Benyamin Netanyahu al Congresso Usa, Hamas e Fatah hanno siglato, sotto gli auspici della Cina, un’intesa per «un governo di riconciliazione nazionale ad interim» a Gaza nel dopoguerra. Una mossa il cui solo annuncio ha riportato a galla uno dei punti - il futuro assetto della Striscia - di maggiore disaccordo tra il premier israeliano e l’amministrazione di Joe Biden. Tanto da suscitare subito il fuoco di sbarramento da parte di Israele, secondo cui l’intesa di Pechino ha rivelato “la vera faccia” del presidente palestinese Abu Mazen. Hamas ha rivendicato l’accordo con le altre fazioni palestinesi come un passo importante per centrare “l’unità nazionale”, anche con i rivali di Fatah. Mussa Abu Marzuk, esponente di spicco della fazione islamica, ha sostenuto che con la Dichiarazione di Pechino è stato firmato «un accordo per l’unità nazionale». «Ci impegniamo per perseguirla e - ha insistito - la chiediamo». Ora si tratta di vedere se l’accordo avrà applicazione: non è la prima volta che le fazioni palestinesi, negli anni, hanno annunciato di aver raggiunto un’intesa che poi non si è concretizzata o è naufragata davanti alle difficoltà su Gaza. «Invece di respingere il terrorismo - ha tuonato il ministro degli Esteri israeliano Israel Katz, - Abu Mazen abbraccia gli assassini e gli stupratori di Hamas, rivelando la sua vera faccia».

