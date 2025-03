Hamas diffonde il video di un ostaggio per non fermare la tregua 

Il Cairo. Hamas torna ad utilizzare l'arma della pressione psicologica per indurre Israele a non riprendere le ostilità a Gaza. La fazione palestinese ha diffuso un nuovo video con un ostaggio vivo, il soldato Matan Angrest, avvertendo che la ripresa dei raid metterebbe tutti i rapiti a rischio. L'obiettivo del movimento islamico resta quello di passare alla seconda fase dell'accordo sulla tregua, che porti ad un cessate il fuoco permanente: una delegazione è stata inviata al Cairo per portare avanti i negoziati. Angrest, strappato da Hamas dal suo tank il 7 ottobre 2023, nel video afferma di essere stato trattenuto per 511 giorni, il che indica che le immagini sarebbero state girate la scorsa settimana.

La famiglia ha denunciato «il suo grave stato psicologico» e i danni fisici provocati «da interrogatori e torture, secondo quanto hanno confermato le testimonianze di coloro che sono tornati». Da qui l'appello al governo Netanyahu: «il tempo è scaduto», ed anche l'invito a Donald Trump «affinché continui a combattere per il nostro Matan e tutti gli altri 58 ostaggi con lo stesso incrollabile impegno».

Nel frattempo prosegue il lavoro dei Paesi arabi per allargare il consenso sul piano per il futuro di Gaza, alternativo a quello di Trump, che prevede la ricostruzione dell'enclave sotto l'amministrazione dell'Anp senza delineare un ruolo per Hamas. I ministri degli Esteri dell'Organizzazione islamica si sono riuniti a Gedda, con i rappresentanti dei paesi musulmani più grandi come Indonesia, Turchia e Iran. Un fronte islamico unito rafforzerebbe le prospettive di questo progetto, nato sotto l'impulso dell'Egitto, per scongiurare lo sfollamento di massa dei palestinesi dalla Striscia, su cui punta Trump.

