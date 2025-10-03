Hamas dice sì al piano di Trump: «Pronti a liberare tutti gli ostaggi» 

Forse la pace a Gaza non è mai stata così vicina. Nella tarda serata di ieri, e rispettando così l'ultimatum lanciato dal presidente degli Stati Uniti mercoledì scorso, Hamas ha annunciato ufficialmente di essere pronto a rilasciare tutti gli ostaggi, secondo quanto previsto dal piano dettagliato in 20 punti proposto da Donald Trump, e di essere disponibile ad avviare «immediatamente» negoziati sui dettagli della proposta americana. A stretto giro, il leader Usa ha risposto invitando Israele a «fermare immediatamente i bombardamenti su Gaza».

I nodi che restano

L'organizzazione ha inoltre espresso consenso a trasferire il controllo della Striscia di Gaza a un ente palestinese, sulla base di un sostegno arabo e islamico, precisando che rimangono questioni aggiuntive, menzionate nella proposta di Trump, che richiedono ulteriori discussioni.

Su due punti in particolare l'organizzazione non ha fatto alcun accenno nella sua nota: il disarmo e la presenza di una forza internazionale nella Striscia. Invece, annunciando «la propria disponibilità a liberare tutti gli ostaggi israeliani - vivi e deceduti - secondo il meccanismo di scambio previsto nel documento del presidente Trump», ha sottolineato «a condizione che esistano le possibilità sul terreno per farlo».

Nel comunicato inoltre, nell'ultima frase, si legge: «Le altre questioni incluse nella proposta relative al futuro della Striscia di Gaza e ai diritti intrinseci del popolo palestinese, sono legate a una posizione nazionale globale e basate su leggi e risoluzioni internazionali pertinenti. Saranno discussi all'interno di un quadro nazionale palestinese globale, all'interno del quale Hamas farà parte e al quale contribuirà responsabilmente». Ossia, Hamas evidentemente ritiene ancora di poter trattare un suo ruolo nella fase successiva alla guerra. Un'opzione che difficilmente sarà accettata dal premier Benyamin Netanyahu, così come dall'amministrazione Trump, che per la Striscia sembrano avere ben altri progetti, perlomeno da quel che lascia intendere il documento Usa.

«Sforzi apprezzabili»

«Il movimento di Resistenza Islamica, Hamas, apprezza gli sforzi arabi, islamici e internazionali, così come gli sforzi del presidente degli Stati Uniti Donald Trump, che chiede la fine della guerra nella Striscia di Gaza, uno scambio di prigionieri, l'ingresso immediato degli aiuti, il rifiuto dell'occupazione della Striscia e lo sfollamento del nostro popolo palestinese da essa», scrive ancora Hamas. Nel pomeriggio il presidente americano aveva dato un'ultima chance a Hamas: fino a domenica sera per decidere positivamente prima di dare l'ok a Israele per la distruzione di tutte le fazioni armate dell'enclave. Da Gerusalemme non è arrivato al momento alcun commento ufficiale, mentre i media israeliani definiscono evasiva e non dettagliata la risposta scritta da Hamas.

La Casa Bianca e l’Onu

Chi invece ha subito commentato positivamente le parole di Hamas è stato Donald Trump: «Sulla base della dichiarazione appena rilasciata da Hamas – ha scritto il presidente su Truth – credo che siano pronti per una pace duratura. Israele deve immediatamente fermare i bombardamenti su Gaza, così da poter liberare gli ostaggi in modo sicuro e rapido! In questo momento è troppo pericoloso farlo. Siamo già in discussione sui dettagli da definire. Non si tratta solo di Gaza, si tratta della pace tanto attesa in Medio Oriente».

Fiduciosa anche la reazione del segretario generale dell'Onu Antonio Guterres, che «accoglie con favore e si dice incoraggiato dal comunicato rilasciato da Hamas, che annuncia la propria disponibilità a liberare gli ostaggi e a impegnarsi sulla base della recente proposta del Presidente degli Stati Uniti Donald Trump». Guterres esorta inoltre «tutte le parti a cogliere l'opportunità per porre fine al tragico conflitto a Gaza» e ringrazia il Qatar e l'Egitto «per il loro prezioso lavoro di mediazione». Il segretario generale «ribadisce il suo costante appello a un cessate il fuoco immediato e permanente, alla liberazione immediata e incondizionata di tutti gli ostaggi e a un accesso umanitario senza restrizioni», assicurando che le Nazioni Unite «sosterranno tutti gli sforzi volti a raggiungere questi obiettivi per prevenire ulteriori sofferenze».

