Hamas contro Netanyahu: «Non vuole il piano di pace Usa» 

Gaza. L’esercito israeliano ha quasi smantellato le capacità militari di Hamas a Rafah, nel sud della Striscia. L’annuncio del capo di stato maggiore Herzi Halevi disegna per la prima volta la situazione sul campo di un’operazione che ha visto contraria la comunità internazionale a cominciare dagli Usa. L'amministrazione Biden, tuttavia, insiste sulla necessità di delineare il futuro di Gaza nel dopo Hamas. Per questo il segretario di Stato Antony Blinken ha insistito con il ministro della Difesa Yoav Gallant - in visita a Washington - che Israele «deve proporre un robusto piano per il dopo guerra a Gaza» dove in ogni caso gli Usa si oppongono «all'idea di un controllo militare israeliano della vita dei civili palestinesi».

Per ora parla ancora il terreno e Halevi ha detto che ci si sta avvicinando al punto in cui si può dire «di aver smantellato la Brigata Rafah». Quella Brigata - ha precisato il capo dell'Idf al termine di un incontro con il comandante del Fronte sud Yaron Finkelman - «è sconfitta non nel senso che non ci sono più terroristi, ma nel senso che non può più funzionare come unità combattente». «Ciò - ha aggiunto - si riflette nella quantità di terroristi eliminati, così come nelle infrastrutture distrutte, nella mappatura dei tunnel sotterranei, nella loro distruzione». L’Idf ha inoltre il pieno controllo non solo del valico di Rafah nella parte palestinese ma anche del Corridoio Filadelfia, una striscia di terra, piena di tunnel, che corre lungo in confine con l'Egitto. Questo - ha continuato Halevi – «è molto significativo per tagliare le forniture di Hamas per il futuro contrabbando».

La fazione islamica ha attaccato Netanyahu sostenendo che non vuole la road map rilanciata dal presidente Usa Joe Biden e ha riaffermato le sue richieste di un cessate il fuoco totale e il ritiro dell'Idf daGaza. Netanyahu ha confermato invece di «essere impegnato a sostenere la proposta israeliana accolta con favore dal presidente Biden.

