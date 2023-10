«Hamas come le SS »  Tajani ribadisce  la solidarietà dell’Italia 

Tel Aviv. Hamas come l'Isis». O peggio ancora «come le Ss, come la Gestapo». Antonio Tajani è volato in Israele per ribadire la solidarietà dell'Italia allo Stato ebraico e la convinzione del suo «diritto di difendersi», dicendosi certo che saprà reagire al massacro del 7 ottobre «in maniera proporzionata senza provocare troppi drammi tra la popolazione civile di Gaza.

Del resto, il ministro degli Esteri non smette di ripetere che i palestinesi non sono Hamas, che bisogna saper distinguere, e che Roma lavora ancora una soluzione a due Stati. Ma adesso soprattutto per gli ostaggi portati a Gaza dai terroristi e anche per «creare un corridoio per i cristiani chiusi nelle chiese palestinesi. Faremo del nostro meglio per il salvataggio di questa gente innocente», ha assicurato Tajani. «Con Hamas è impossibile parlare», il governo italiano si muove dunque con i Paesi arabi.

Il vicepremier ci ha provato con l'egiziano Abdel Fattah al Sisi e la premier Giorgia Meloni con il re di Giordania. Ora l'Italia continua a premere con «Emirati, Arabia Saudita, e Marocco perché si facciano portavoce di una scelta da parte di Hamas che permetta quantomeno a donne, bambini e anziani di poter lasciare i territori», ha detto il ministro.

Appena sbarcato a Tel Aviv, Tajani ha voluto recarsi nel sud di Israele, teatro del blitz di Hamas. A Netivot, a ridosso della Striscia, ha parlato con alcuni parenti degli ostaggi e visitato i luoghi dell'orrore. E ha incontrato il collega israeliano Eli Cohen che lo ha ringraziato per il sostegno dell'Italia, «importante alleato di Israele», e per «essere venuto al sud per mostrare al popolo di Israele, all'Italia e al mondo, che l'Italia sostiene il nostro diritto, senza riserve, di difendere i nostri cittadini contro l'organizzazione terroristica assassina Hamas».

