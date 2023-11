Hamas blocca l’uscita verso l’Egitto  

Tel Aviv. Hamas ha bloccato le uscite dal valico di Rafah tra Gaza e l’Egitto per gli stranieri, le persone con doppia nazionalità e i feriti palestinesi: circa 700 persone, che dalla prime ore della mattina erano in attesa di uscire da Gaza, sono state fermate. E saranno bloccate - hanno fatto sapere i miliziani - finché Israele non garantirà che le ambulanze coi feriti potranno lasciare la Striscia. Una risposta all’attacco di venerdì al convoglio dei mezzi di soccorso davanti all’ospedale al Shifa che lo Stato ebraico, ma anche gli Usa, sostengono trasportino miliziani e armi. Un attacco, in ogni caso, che fa “inorridire”, ha tuonato il segretario generale dell’Onu, Antonio Guterres. E mentre i tank israeliani avanzano, raggiungendo il sud di Gaza City dove ieri si sono scontrati pesantemente con i palestinesi, il ministro della difesa Yoav Gallant ha minacciato che Israele «arriverà ai vertici di Hamas ed eliminerà Yihia Sinwar», il capo della fazione a Gaza. E ha invitato i palestinesi a collaborare per accorciare la guerra.

E non si ferma il bilancio delle vittime civili, come denuncia l’Unrwa, l’agenzia Onu che ha confermato un attacco a una scuola gestita dall’agenzia delle Nazioni Unite, dove si rifugiano gli sfollati e dove sarebbero morti anche dei bambini. Altre due scuole, tra cui l’unica cattolica della Striscia, sono state colpite dalle bombe. Colpito, secondo la denuncia del ministero della sanità di Gaza, che parla di almeno 2 morti, anche l’ingresso dell’ospedale pediatrico al-Nasser di Gaza City.

Chiuso al passaggio delle persone in attesa di lasciare la Striscia, il valico di Rafah ha comunque visto anche ieri entrare almeno 30 camion. Il carburante resta invece un tabù: Israele teme che possa finire ad Hamas.

Turchia-Israele

Un duro botta e risposta a distanza è andato in scena tra il presidente turco Recep Tayyip Erdogan e il premier israeliano Benjamin Netanyhu sullo sfondo della guerra in corso a Gaza, mentre il segretario di Stato americano Anthony Blinken, che continua a chiedere tregue umanitarie» si prepara a essere ricevuto proprio dal leader turco, ad Ankara, dopo aver incontrato ad Amman e in Oman quasi tutti i leader dei paesi arabi alleati degli Stati Uniti. Erdogan ha annunciato di aver richiamato per consultazioni l’ambasciatore in Israele, affermando che Netanyahu, a capo di un governo che non intende per il momento fermare l’offensiva sulla Striscia di Gaza, «non è più una persona con cui parlare: ha perso il sostegno dei suoi cittadini, quello che deve fare è fare un passo indietro e porre fine a questa situazione», ha tuonato il leader turco annunciando che Ankara farà di tutto per portare «le violazioni dei diritti umani e i crimini di guerra di Israele davanti alla Corte penale internazionale». La replica del governo israeliano non si è fatta aspettare: «È un altro passo del presidente Erdogan per schierarsi con Hamas», ha detto il ministero degli esteri israeliano.

Francia

Dopo le croci uncinate disegnate sui muri di Parigi e Strasburgo, le minacce alle sinagoghe e alle scuole - per un totale di quasi 1.000 atti antisemiti dal 7 ottobre - in Francia una donna di 30 anni è stata pugnalata in casa da uno sconosciuto con il volto coperto, che ha suonato alla porta e l’ha aggredita. Poi è fuggito, non prima di aver inciso con il coltello una svastica sulla porta della casa. Proprio accanto alle “mezuzah”, i rotoli delle pergamene con i passi della Torah che sono frequentemente esposti sullo stipite della porta di casa dagli ebrei. È accaduto poco dopo le 13 nel 3° arrondissement di Lione, nel quartiere di Montluc, nella rue Jeanne-Hachette.

