Halloween tra “mostri” e vandali 

Halloween, tra miti, streghe, divertimento, polemiche, atti vandalici e oltre 7 mila presenze da tutta la Sardegna. Come ogni anno ad Arbus si è ripetuto lo show di chi non ha elemosinato applausi e di chi si è messo ad inveire e lanciare accuse contro una celebrazione ravvicinata a quella di Ognissanti, una pagana e una cristiana. Su un punto l’accordo è stato unanime: la condanna dei gesti vandalici. I soliti ignoti si sono divertiti a prendere di mira le auto parcheggiate lungo le strade.

I vandali

C’è chi ha colpito tantissime di auto in sosto. Molti indossavano scarpe imbrattate di vernice e hanno lasciato impronte ovunque. Altri hanno piegato specchietti retrovisori, buttato giù addobbi, sparpagliato covoni di paglia nelle piazze e c’è chi ha distrutto arredi davanti alle case e ai negozi. Ieri mattina i proprietari dei mezzi hanno segnalato il danno subito alle forze dell’ordine e immortalato sui social foto e commenti di rabbia: «Sull’auto parcheggiata qualcuno si è divertito a ballarci sopra, proprio sotto le telecamere». La notizia è rimbalzata subito in Comune, dove il sindaco, Paolo Salis, non l’ha presa per niente bene: «Gli agenti della Municipale visioneranno le immagini, le consegneremo ai carabinieri per le indagini del caso. In merito alle critiche sulla festa – ha detto – ritengo che sia mio dovere ascoltare le richieste dei cittadini e compiere una mediazione che non sempre trova il consenso di tutti». Il suo vice, Simone Murtas: «Nessuna scusante per chi ha macchiato il lavoro di volontari che s’impegnano a organizzare occasioni d’incontro e di promozione».

Le reazioni

Invitabile il rischio che comporta una festa che fa del senso del macabro il suo centro ispiratore, di chi ci guadagna e di chi spende, come il contributo del Comune di 6 mila euro. E poi malumori per il traffico caotico, con la statale che attraversa il paese chiusa dalle 13 e fino a tarda notte. «Ingessato per ore – dice la consigliera di minoranza, Anita Tatti – il centro abitato. Occorre trovare spazi alternativi». Il collega Agostino Pilia: «La scenografia, artisticamente ben fatta, a me cattolico ha creato imbarazzo». E Alessandra Peddis della maggioranza: «Domenica non è stato carino far passare i bambini della prima comunione nelle strade ancora addobbate con simboli e bandierine nere». Invece per Simona Lampis «l’evento ha portato allegria e animato il paese», così per Fabiola Zuddas: «Bella iniziativa, adatta alla famiglie, impreziosita da gruppi di artisti sardi». Il presidente del Centro commerciale naturale, Fabio Uccheddu: «Le attività hanno lavorato, sono occasioni che stanno prendendo piede, non lasciamole morire».

