Sestu.
22 ottobre 2025

Halloween, gli eventi della Pro loco 

Tanti eventi per tutti i gusti e per tutte le età a Sestu in occasione di Halloween. La Pro Loco organizza Halloween a Casa Ofelia, in via Parrocchia, il 31 e il primo di novembre dalle 18. Tanti figuranti e scenografie per immergersi in ambienti tratti da film e serie, tutto realizzato dall’esperta Anna Paola Mureddu. Ingresso libero, ma non consigliato ai bambini molto piccoli. Ci sarà anche la rievocazione de Is Animeddas, con i bambini che busseranno alle porte per chiedere dolcetti. Doppio appuntamento poi nella Biblioteca in via Roma. Prima La Notte dei Pupazzi, lunedì 27 alle 17.30, per far vivere un’avventura al proprio pupazzo. Poi, giovedì 30, Brividi in Biblioteca: storie spaventose per bambini coraggiosi”, dai 6 anni in su. Si consiglia la prenotazione chiamando lo 0702360491

