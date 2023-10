Halloween a Su Pranu 

L’antica tonnara di Su Pranu, a Portoscuso, si conferma come spazio di promozione culturale e sinergia tra associazioni. Martedì si svolgerà “Halloween in Tonnara”, grazie alla collaborazione tra l’associazione Crew, Sa Fabbrica e la Consulta giovanile. Un evento che coniugherà la storia dell’antica sede di lavoro dei tonnarotti con le degustazioni delle eccellenze locali. A partire dalle 18 l’associazione Sa Fabbrica, con la collaborazione della Consulta, accompagnerà i visitatori negli antichi locali della tonnara, ora restaurati e visitabili: dal cortile in cui si svolgeva gran parte dell’attività, ai magazzini del sale, all’antica chiesetta di Sant’Antonio. Dalle 19 alla storia si affiancherà l’enogastronomia con l’organizzazione dell’associazione Crew, la stessa di Calici in Tonnara, che proporrà cibo e vini locali, oltre a musica e dj set nella sala “Corpus” di Su Pranu. (a. pa.)

