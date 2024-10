Halloween, 50 figuranti a Casa Ofelia 

Spuntano le prime indiscrezioni sull’appuntamento di Halloween a Casa Ofelia. Mentre si porta via il materiale da san Gemiliano e il Festival delle Pro Loco volge al termine, sono a buon punto i preparativi per la festa che si svolgerà tra il 31 ottobre e il 1° novembre.

Si sa già che saranno cinquanta i figuranti, dieci in più rispetto allo scorso anno. Torneranno le ambientazioni della casa, con le stanze decorate con scenografie tratte da opere del mondo horror e della fantasia, così come i personaggi di ogni genere da film a serie tv o fumetti che coinvolgeranno il pubblico in un viaggio, un’avventura. Dietro alla preparazione scenografica e costumistica c’è sempre l’abilità di Anna Paola Mureddu, artista sestese che ogni anno collabora a questo evento per passione; tutto realizzato con cartapesta e materiali riciclati. L’evento è organizzato dalla Pro Loco e dall’assessorato alla Cultura e Spettacoli del Comune di Sestu.

Torna dunque una tradizione che va già avanti da diversi anni, e che l’anno scorso aveva richiamato migliaia di persone. Un modo per ricollegarsi alle antiche tradizioni delle maschere del “su mortu mortu” sardo ma in chiave moderna e con riferimenti alla cultura più popolare. E gli organizzatori promettono che non mancheranno le sorprese.

