Halle, Sonego ok Oggi anche Sinner 

Jannik Sinner ha scelto Halle come tappa di avvicinamento a Wimbledon. Oggi, nella prima uscita ufficiale da quando è numero 1 del mondo, affronta Tallon Griekspoor nell'Atp 500 di Halle. Inizia bene Lorenzo Sonego, che ha superato con un doppio tiebreak (8-6, 7-5) Miomir Kecmanovic. Flavio Cobolli lotta, ma cede 7-5, 7-6(2) a Hubert Hurkacz, numero 5 del torneo, e rimanda la sua prima vittoria Atp sull'erba. In campo oggi anche Matteo Berrettini che, dopo la finale di Stoccarda, inizia il suo cammino contro il qualificato Alex Michelsen. Domani, per chiudere i match di primo turno, toccherà a Luciano Darderi, che dopo aver vinto il Challenger di Perugia sulla terra battuta, passa sul verde, trovando Jan-Lennard Struff.

Lorenzo Musetti prova a confermare il suo buon momento sul verde e dopo la semifinale in Germania gioca nell'Atp500 del Queen's. Nel match delle 12 che apre il programma del Centrale, troverà Alex De Minaur, numero 2 del torneo. Alla stessa ora, Matteo Arnaldi esordisce contro Ugo Humbert, numero 8 del seeding.

Superano il primo turno le due italiane impegnate nel Wta 250 di Birmingham. Elisabetta Cocciaretto ha sorpreso con un doppio 6-3 la numero 1 del torneo Jelena Ostapenko. Bene anche Lucia Bronzetti, che ha superato 2-6, 6-3, 6-4 in rimonta Magdalena Frech.

Carboni out

Stop nel 2° turno delle qualificazioni del Challenger di Poznan per Lorenzo Carboni. Il tennista algherese ha esordito superando con un doppio 6-4 Yanki Erel, ma poi ha ceduto 6-0, 6-1 davanti a Gastao Elias.

RIPRODUZIONE RISERVATA