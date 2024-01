Haley-Trump in New Hampshire, una sfida per la nomination 

Washington. Se Nikki Haley non sconfigge Donald Trump alle primarie del Grand Old Party in New Hampshire, la corsa per la nomination repubblicana potrebbe essere già finita. Dopo la vittoria a valanga ai caucus in Iowa e l’endorsement di quasi tutti gli altri candidati del partito, il successo del tycoon nel Granite State, come previsto dai sondaggi che lo danno venti punti avanti alla sua avversaria, gli consegnerebbe infatti le chiavi per la convention di luglio a Milwaukee. «Questa corsa non è uno sprint ma una maratona, continuerò a prescindere dal risultato delle primarie in New Hampshire», ha dichiarato l’ex governatrice definendo «un buon inizio» aver incassato tutti i sei voti a Dixville Notch, la cittadina al confine con il Canada prima a votare nello Stato. «Siamo partiti in 14 e rimasti in due, non sono qui per fortuna ma perché ho sconfitto gli altri candidati», ha proseguito l’ex ambasciatrice all’Onu, sostenendo che «non è il partito repubblicano ma l’elite politica che sostiene Donald Trump» e che «il 70% degli americani non vuole un nuovo duello Biden-Trump».

Haley continua a puntare sugli indipendenti, il 40% degli elettori nello Stato, ma il rischio è che molti, convinti che l’esito del voto sia già scritto, non vadano alle urne. Da quando Ron DeSantis ha lasciato la corsa, la sua campagna ha raccolto 1,5 milioni di dollari, una cifra significativa se si considera che sono passati solo tre giorni. Dopo l’endorsement al tycoon, il governatore della Florida è rimasto in disparte non salendo sul palco al suo fianco come invece hanno fatto Vivek Ramaswamy, il senatore Tim Scott e il governatore del North Dakota Doug Burnum, e assicurando che il suo Stato non contribuirà a pagare i conti legali di Trump. DeSantis ha bocciato l’iniziativa presentata da una repubblicana del Sunshine per chiedere che cinque milioni del budget della Florida fossero usati per aiutare l’ex presidente a far fronte ai suoi crescenti costi legali. Il tycoon ha tenuto il suo ultimo comizio in New Hampshire parlando come se avesse già vinto la nomination repubblicana e invitando gli elettori a «mandare un segnale in vista di novembre». «Se volete salvare l’America, votatemi. Torneremo alla Casa Bianca e faremo le cose come vanno fatte. Sconfiggeremo Biden il corrotto e renderemo l’America di nuovo grande», ha incalzato l’ex presidente sostenendo che il partito «è sempre più unito attorno a me». Trump ha poi promesso ai suoi sostenitori che “libererà” gli assalitori di Capitol Hill.

RIPRODUZIONE RISERVATA