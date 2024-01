Nikki Haley scavalca Ron Desantis in seconda posizione nella media dei sondaggi di RealClearPolitics (Rcp) in Iowa, alla vigilia dei caucus di lunedì che daranno il calcio d’inizio alle primarie repubblicane. L’ex ambasciatrice all’Onu ha il 16,6% contro il 16,4% del governatore della Florida. Donald Trump resta distante (52,2%) ma il sorpasso su DeSantis anche in Iowa conferma l’ascesa della candidata.