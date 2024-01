Haley già all’ultima spiaggia 

Washington. La prima vera primaria della corsa alla Casa Bianca è già l’ultima chance di Nikki Haley per fermare Donald Trump. Martedì in New Hampshire l’ex governatrice della South Carolina si gioca tutto o quasi e sogna una vittoria a sorpresa, o quanto meno un solido secondo posto. Ma le ultime rilevazioni danno l’ex presidente al 53%, in vantaggio di ben 17 punti sulla sfidante. Forte della valanga di consensi incassati in Iowa, l’ex presidente punta a sbancare anche martedì e involarsi verso Milwaukee per l’incoronazione alla convention di luglio. «Possiamo chiudere la corsa e poi puntare Biden», ha detto Trump ai suoi sostenitori a Concord dopo aver incassato l’appoggio dell’ex rivale Tim Scott, unico repubblicano afroamericano in Senato. Il suo sostegno è una spinta alla campagna di Trump che, fra le tante grane legali, potrebbe trarre vantaggio dallo scandalo che si sta profilando intorno a Fani Willis, la procuratrice della contea di Fulton che lo ha incriminato. Willis è nel mirino per una presunta relazione sentimentale con il suo procuratore speciale Nathan Wade, con il quale ha viaggiato e non per motivi di lavoro, cioè non per occuparsi del caso dei tentativi di Trump di capovolgere il risultato delle elezioni in Georgia. Willis è accusata di aver assunto Wade quando erano già coinvolti sentimentalmente. Se le accuse si riveleranno vere, rischia di essere squalificata dal caso e questa sarebbe una boccata di ossigeno per Trump. Intanto per Haley non aver ottenuto l'endorsement di Scott è uno schiaffo non indifferente, visto che era stata lei a sceglierlo per il Senato nel 2012. Con Ron DeSantis praticamente fuori dalla corsa in New Hampshire - è accreditato di meno del 7% - la candidata punta a incassare il pieno sostegno della vecchia guardia repubblicana. Nei suoi ultimi comizi ha affilato i suoi attacchi a Trump: «Diciamo la verità, chi ha perso la Camera per noi? Chi ha perso il Senato? Chi ha perso la Casa Bianca? Donald Trump, Donald Trump, Donald Trump».

