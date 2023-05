«Hai il reddito di cittadinanza? Lavori utili» 

Si chiama “Nuoro per l’ambiente” il progetto approvato dalla Giunta che consentirà di coinvolgere i cittadini percettori del reddito di cittadinanza in attività di pubblica utilità. I beneficiari parteciperanno ai Puc (progetti di utilità pubblica) in campo sociale, culturale e ambientale. I progetti partiranno il 29 maggio e proseguiranno fino al 31 dicembre. Coinvolti 280 beneficiari, metà individuati dal Centro per l’impiego e metà dal Comune. Le attività si svolgeranno dal lunedì al venerdì (con la possibilità di prevedere giornate festive in occasione di particolari iniziative) e comunque in accordo con la famiglia di riferimento. Previste da 8 a 16 ore settimanali.

«La finalità del progetto è quella di supportare le fasce più deboli e favorire l’inclusione sociale - spiega l’assessora ai Servizi sociali Fausta Moroni - stimolando i percettori di reddito di cittadinanza a collaborare con il Comune, così da facilitare anche un futuro inserimento nel mondo del lavoro». Previste attività di supporto nell’organizzazione di eventi per anziani, gestione di centri diurni, centri polivalenti e controllo all’uscita delle scuole, nella riqualificazione di parchi, aree verdi, luoghi di sosta, pulizia degli ambienti scolastici e dei giochi nelle aree attrezzate, nella cura e gestione di impianti ed eventi sportivi.

