Hacker ucraini “spengono” Mosca: capitale russa senza Internet e tv 

Un gruppo di hacker ucraini, probabilmente con il supporto dell'intelligence di Kiev, ha violato M9Com, un provider Internet di Mosca, demolendo i server e lasciando senza connessione e senza possibilità di guardare la tv una parte della capitale russa.

L’attacco hacker è stato riferito all’agenzia di stampa Rbc-Ucraina. La fonte riservata ha detto che i dati cancellati ammontano a circa 20 terabyte. I pirati di Internet sarebbero anche riusciti a scaricare più di 10 gigabyte di informazioni dal server di posta dell'azienda e dai database dei clienti, che sono stati resi disponibili online. Gli hacker, stando ancora alla fonte, hanno agito per vendicare l'attacco informatico del 12 dicembre scorso, avvenuto ai danni di Kyivstar, società di telecomunicazioni ucraina, la più grande del Paese.

Non è stato un colpo senza conseguenze, quello avvenuto alla fine del 2023 contro la Kyivstar: gli hacker russi hanno messo a segno un attacco che era stato pensato per essere «distruttivo» e doveva servire come un «grande avvertimento», aveva rivelato Illia Vitiuk, capo del dipartimento di sicurezza informatica dei Servizi segreti ucraini in una intervista pubblicata dalla Reuters. L’attacco informatico, in ogni caso, è stato uno dei più drammatici dall'invasione russa: per giorni ha lasciato senza telefono e connessione oltre 24 milioni di ucraini, spazzando via migliaia di server e pc virtuali.

