Hacker russi all’attacco di Kamala Harris 

Washington. Una giovane donna nera sulla sedia a rotelle che accusa Kamala Harris di averla investita e lasciata paralizzata in un incidente a San Francisco tredici anni fa. Il video, uscito il 2 settembre e visto da milioni di persone, è uno degli esempi più inquietanti della campagna di disinformazione e fake news che la Russia ha lanciato contro la candidata democratica, secondo l’ultimo rapporto di Microsoft sulle minacce e rischi di infiltrazione digitale. L’analisi del colosso della tecnologia, pubblicata martedì, descrive in dettaglio come gli agenti del Cremlino che hanno faticato ad adattarsi al ritiro dalla corsa alla Casa Bianca di Joe Biden, ora si sono lanciati in una nuova strategia contro Harris e i democratici. Oltre ai metodi classici dell’interferenza elettorale, secondo il rapporto, l’intelligence di Mosca sta collaborando con “cyber hacktivisti” filo-russi per diffondere materiali hackerati e minare la fiducia degli americani nei risultati di novembre.

Assieme al video della giovane in sedia a rotelle, a fine agosto il gruppo russo Storm-1516 ne ha creato e diffuso un altro per screditare la vicepresidente nel quale si mostravano alcuni suoi sostenitori che attaccavano un presunto partecipante a un raduno di Donald Trump. «È chiaro che gli americani non hanno imparato la lezione dell’attacco russo alla nostra democrazia nel 2016», sostiene l’ex procuratore speciale per il Russiagate Robert Mueller in un nuovo libro dal titolo “Interference: The Inside Story of Trump, Russia and the Mueller Investigation”. «Non eravamo preparati allora e, nonostante gli sforzi di molte persone nel governo, non lo siamo adesso», avverte.

