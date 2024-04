Hacker nei sistemi informatici della Asl? 

Virus nei sistemi operativi informatici della Asl Sulcis Iglesiente, un probabile attacco hacker capace di creare delle criticità sugli accessi dei server di tutti i reparti.

Quanto accaduto durante lo scorso fine settimana è ora sotto la lente d’ingrandimento della polizia postale: sta indagando sul virus che nel weekend appena trascorso ha paralizzato i sistemi informatici dell’azienda sanitaria locale. Il problema sarebbe stato risolto nella tarda serata di domenica, grazie all’intervento dei tecnici operativi, i quali si sarebbero immediatamente adoperati fin dalla serata dello scorso venerdì, quando si sono manifestati i primi problemi, quando il personale sanitario di svariati reparti del Sirai di Carbonia e del Cto d’Iglesias, hanno riscontrato l’impossibilità di poter accedere ai dati e alle cartelle del sistema.

«L’evento si è verificato per via di un virus sulla cui origine sta indagando la Polizia postale - precisano dalla direzione generale della Asl Sulcis - è stato monitorato e isolato immediatamente dai tecnici informatici, all'opera giorno e notte. Tutti gli apparati sono stati passati al setaccio, analizzati e tenuti sotto controllo». La problematica ora è stata definitivamente risolta e per fortuna, pare non abbia creato ulteriori disguidi alla regolarità delle prestazioni sanitarie: «L’operatività è pertanto ripresa in maniera pressoché normale - comunica la direzione - e non sono stati rilevate anomalie relative a ritardi o inaccessibilità sui referti e, o alle immagini per i pazienti. Al momento proseguono i test di verifica. Per quanto concerne le indagini, sono ancora in corso e sono condotte dalle autorità competenti».La dinamica che ha creato non pochi grattacapi al personale in servizio durante lo scorso fine settimana si aggiunge a quanto accaduto nei mesi scorsi, quando per un malfunzionamento delle linee telefoniche, per numerose settimane l’utenza non è riuscita a mettersi in contatto con gli uffici dei presidi sanitari: «Dopo quell’episodio che procurò un importante disagio agli utenti dell’intero territorio - spiega Efisio Aresti, segretario Uil Fpl - i problemi relativi alle linee telefoniche e alle connessioni internet sono stati risolti e potenziati. Purtroppo, qualora venisse confermata l’ipotesi dell’attacco hacker, – aggiunge – credo ci sia poco da fare, se non monitorare costantemente la situazione».

