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A Miami.
11 luglio 2026 alle 00:12

Haaland sfida oggi gli “amici” inglesi 

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Miami. Come si ferma Haaland? Se c'è qualcuno che può porsi questa domanda sapendo che la risposta da qualche parte esiste, è proprio l'Inghilterra. La Premier League è il campionato d'adozione del centravanti norvegese nato a Leeds, metà della difesa a disposizione di Tuchel viene dal City, la sua squadra. Haaland ha provato a girare sui rivali-amici il peso della responsabilità («sono loro i favoriti, fate pressione sui ragazzi dell'Inghilterra») per il quarto di finale dei Mondiali in programma oggi dalle 23 a Miami. E in effetti la nazionale dei Tre Leoni avverte un ottimismo crescente. «Mi devo ricredere: questa Inghilterra puo' vincere il Mondiale», ha detto Shearer, ex centravanti e commentatore tv, che prima del Mondiale si era iscritto all'ampio partito degli scettici.

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