Haaland salva Guardiola 

In una stagione difficile, una gioia per il Manchester City, che tiene vivo il sogno di conquistare almeno la Coppa d’Inghilterra. La formazione di Guardiola supera il Bournemouth nei quarti di finale di FA Cup e approda così in semifinale dove affronterà il Nottingham Forest a Wembley. Haaland sbaglia un rigore in avvio ed Evanilson (21’) porta avanti le Cherries, ma sempre Haaland (al 49’) e Marmoush (al 63’) ribaltano tutto.

Liga

Il Barcellona, trascinato dalle magie del suo gioiellino Lamine Yamal e dai gol di Lewandowski domina il derby catalano, infliggendo un sonoro 4-1 al Girona che permette ai blaugrana di mantenere tre punti di vantaggio sul Real Madrid a 9 giornate dal termine della Liga. Resta indietro invece l’Atletico Madrid del Cholo Simeone e del figlio Giuliano, fermato sabato sull’1-1 dall’Espanyol e precipitato a -9. Il Barcellona mette in fila così 9 vittorie consecutive in Liga, per il Girona, che ha iniziato la stagione in Champions, invece addirittura 28 punti in meno rispetto allo scorso anno.

