Haaland c’è Pari del Real 

La Premier League riparte nel segno del Manchester City. La squadra di Guardiola batte a Stamford Bridge il Chelsea dell’allievo Maresca 2-0. Ad aprire le marcature è il solito Erling Haaland al 18’ con un tocco morbido, poi l’ex Kovacic chiude i conti all’84’. Successo anche per il Brentford, 2-1 contro il Crystal Palace.

Negli anticipi di sabato debutto ok per l’Arsenal di Arteta che batte 2-0 il Wolverhampton grazie alle reti di Havertz e di Saka (panchina per Calafiori). Stesso punteggio per la vittoria del Liverpool contro l'Ipswich, mentre l’Everton viene travolto in casa 0-3 dal Brighton. Vittoria per 1-0 del Newcastle sul Southampton, Nottingham Forest e Bournemouth pareggiano 1-1 mentre l’Aston Villa espugna il campo del West Ham per 1-2.

In Liga il Real Madrid di Ancelotti, reduce dalla vittoria della Supercoppa europea contro l’Atalanta, frena al debutto sul campo del Maiorca: finisce 1-1 con gol di Rodrygo e pareggio dell’ex Lazio Muriqi. Espulso Mendy.

Sabato il Barcellona aveva invece fatto il suo vincendo in rimonta 1-2 in casa del Valencia grazie ad una doppietta di Lewandowski. Finiscono 1-1 Atletico Bilbao-Getafe, Betis-Girona e Osasuna-Leganes, pari ma per 2-2 anche tra Las Palmas e Siviglia. Il Celta Vigo batte 2-1 l’Alaves mentre il Rayo Vallecano espugna 1-2 il campo della Real Sociedad. Oggi la prima dell’Atletico Madrid in casa del Villareal.

Ripartita anche la League 1 francese con il Psg che venerdì ha strapazzato fuori casa il Le Havre 1-4 con tre reti negli ultimi 5 minuti della partita. Bene anche il Marsiglia che ha superato il Brest sul suo campo con un sonoro 1-5 e il Monaco, vittorioso 1-0 in casa contro il Saint Etienne. Battute d’arresto invece per il Nizza (sconfitto 2-1 dall’Auxerre) e il Lione, che ha perso a Rennes per 3-0.

E dal prossimo fine settimana riparte anche la Bundesliga .

