Ha venduto le dune: condannato 

Condannato per truffa per aver venduto, nel 2018, quattro ettari di dune a ridosso del mare di Chia agli ambientalisti del Gruppo di intervento giuridico che avevano avviato una raccolta di fondi per salvare quell’oasi naturale. Peccato che quelle aree non fossero sue. Michele Giuliano Tronci, 66 anni di Nurachi, ieri si è visto infliggere una pena di 6 mesi di reclusione dalla giudice del Tribunale, Alessandra Tedde. Dovrà anche rifondere il Grig e il suo presidente, Stefano Deliperi, con una provvisionale di 30mila euro.

L’intenzione degli ambientalisti era quello di scongiurare il rischio che questi terreni, patrimonio di tutti, finissero nelle mani dei privati. Per questa ragione avevano avviato una colletta per acquistare quelle aree dal privato. Peccato che quella fosse tutta zona demaniale, dunque già tutelata. Così, quando l’acquirente l’aveva scoperto grazie a un accesso agli atti alla Capitaneria di porto di Cagliari e all'Agenzia del demanio (maggio 2019), era scattata la denuncia e l’inchiesta del pm Daniele Caria.

L’imputato nella compravendita aveva intascato 30mila euro cedendo oltre il 42 per cento delle dune nell’area di Su Giudeu, territorio comunale di Domus de Maria. Tronci avrebbe sostenuto di aver agito in assoluta buona fede, tanto da consegnare a Deliperi una sentenza della Corte d’appello del 2016, la voltura catastale e il certificato di destinazione urbanistica che, dal suo punto di vista, dimostravano la proprietà della zona. Secondo la Procura invece sapeva benissimo che quelle fossero aree demaniali, ridelimitate nel 2011.

Il processo ha dimostrato le buone intenzioni degli ambientalisti e, alla fine, l’imputato è stato condannato a 6 mesi per truffa e alla provvisionale. Il Grig e il suo presidente erano assistiti dalle avvocate Susanna Deiana e Rosalia Pacifico, il 66enne era difeso da Rosaria Manconi. Per la raccolta fondi in favore delle dune si erano mossi anche il cantautore Piero Marras e il leader dei Litfiba, Piero Pelù. Alla fine erano stati raccolti 80mila euro. Poi la denuncia dopo la scoperta che i terreni in vendita erano in realtà già demaniali.

Depositate le motivazioni la difesa potrà presentare ricorso in appello

RIPRODUZIONE RISERVATA