«Ha usato le tenaglie per seviziare la vittima con inaudita crudeltà» 

La giudice per le indagini preliminari del Tribunale, Manuela Anzani, ha convalidato l’arresto e disposto la custodia cautelare in carcere per il venticinquenne, Alessio Piludu, il giovane accusato di aver pestato e ridotto in fin di vita il quarantaseienne Luca Lobina. Ieri mattina, assistito dall’avvocato Pier Andrea Setzu, il giovane si è avvalso della facoltà di non rispondere, mentre il suo legale ha preannunciato richiesta di una perizia psichiatrica per accertare la reale capacità di intendere e di volere del suo assistito al momento dell’aggressione.

Tentato omicidio

Le condizioni di salute della vittima sono molto gravi: ricoverato nel reparto di Rianimazione dell’ospedale Brotzu, i medici non sciolgono la prognosi. Troppo gravi le fratture subite al cranio ed i segni di quelle che, ai sanitari, sono apparsi come vere e proprie torture, tra cui un tentativo, pare, di evirazione. Motivo dell’aggressione, a quanto pare, un debito di 5 mila euro per l’acquisto di stupefacente. «Le risultanze delle indagini», fa presente la giudice Anzani, «consentono di ritenere sussistenti a carico di Alessio Piludu ben oltre il grado di probabilità richiesto nella fase cautelare, gravi indizi di colpevolezza in ordine al reato a lui provvisoriamente ascritto». Nel firmare l’ordine di custodia cautelare in carcere, il Gip del Tribunale ritiene «con elevato grado di probabilità, prossimo alla certezza» che l’indagato avrebbe costretto con la forza il rivale ad uscire dalla propria abitazione e salire nella sua vettura, conducendolo nello sterrato ai pressi del cimitero dov’è poi stato trovato in fin di vita. Al termine di una discussione riguardante il debito di droga – sempre secondo l’accusa – Piludu avrebbe ferocemente aggredito Lobina picchiandolo al volto e poi «infierendo», scrive la giudice nell’ordinanza, «con inaudita crudeltà, utilizzando un paio di tenaglie prelevate dalla sua vettura con cui, tra le altre lesioni, gli aveva decorticato parte di un orecchio e del pene».

Esigenze cautelari

Per la giudice Manuela Anzani, oltre ai gravi indizi legati anche alla confessione pronunciata dall’indagato che si è presentato spontaneamente ai carabinieri, convinto di aver ucciso il rivale, sussistono elementi sufficienti per applicare la misura cautelare del carcere. In primo luogo il pericolo di reiterazione di «delitti della stessa specie di quelli per cui si procede», visto che il movente banale che sarebbe alla base del tentato omicidio. «Si tratta», scrive la giudice nell’ordinanza, «di circostanza indicativa di un temperamento decisamente incline alla violenza, alla prevaricazione e privo di alcuna remora verso l'uso delle armi per la risoluzione delle vertenze personali». Il pestaggio, stando alla ricostruzione degli investigatori, coordinati dal pm Giangiacomo Pilia, sarebbe iniziato in via Roma per concludersi nei pressi del cimitero dove Lobina è stato trovato con il volto sfigurato, con un orecchio mozzato ed i segni di una parziale evirazione. L’arma utilizzata per seviziare e ridurre in fin di vita il 46enne sarebbero state delle tenaglie. Nel frattempo i carabinieri di Quartu, guidati dal luogotenente Pietro Lucania e dal capitano Michele Cerri, proseguono le indagini: si attendono notizie dall’ospedale, visto che per il momento non è stato possibile sentire la vittima, ricoverata in prognosi riservata. Il 46enne è ancora ricoverato in rianimazione con lesioni gravissime al cranio: un voluminoso ematoma cranico sotto la fronte, tumefazioni degli zigomi e della mascella, un numero imprecisato di fratture e ferite che lo hanno sfigurato, costringendo i medici del Brotzu a complicati interventi chirurgici per salvargli la vita.