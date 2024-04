«Ha urlato: dammi i soldi o sparo» 

«All’inizio ho pensato a uno scherzo. Ma quando ho capito che quell’uomo faceva sul serio, e voleva rapinarmi, ho provato a cacciarlo fuori dal locale. Lui ha tirato fuori una pistola, scarrellato, per poi dirmi: dammi i soldi della cassaforte o sparo. Non so cosa mi sia passato per la mente e senza pensarci, incurante dell’arma, ho continuato a spingerlo. Lui ha cercato di darmi dei calci, poi ha afferrato il mio telefono cellulare che avevo in mano ed è scappato». Luigi Anedda racconta quasi senza fermarsi i momenti vissuti ieri verso le 18, quando un bandito solitario si è presentato nel compro oro Metalgold, in una via Garibaldi a quell’ora affollata di persone. Un colpo durato pochi istanti, per un misero bottino, ma che fa ripiombare il centro storico della città nella paura.

La fuga

In pochi si accorgono di quanto succede nel giorno di riapertura delle attività commerciali dopo il ponte di Pasqua. Che sia accaduto qualcosa si intuisce solo dalla presenza di una pattuglia dei carabinieri, ferma davanti al compro oro, e dai militari del nucleo radiomobile della compagnia che entrano nei negozi vicini alla ricerca dei filmati dei sistemi di videosorveglianza. Il rapinatore indossava occhiali da sole, un berretto e un foulard per coprire in parte il viso lasciando intravvedere una barba corta. «Si è diretto verso il Bastione ma svoltando subito in via San Lucifero», aggiunge Anedda. «Non sono riuscito a inseguirlo e ho avvisato subito i carabinieri». Con lui al momento del blitz c’era un collega, un altro negoziante della zona. «Sono rimasto dietro la porta. Quell’uomo non è mai entrato del tutto nel locale: è rimasto sull’uscio. All’inizio ha fatto delle domande e sembrava anche conoscere Luigi. Poi ha chiesto i soldi e subito dopo impugnato la pistola». Un’arma giocattolo? Aspetto da chiarire. Certamente era in metallo e non aveva alcun tappo rosso. «L’ho vista bene. Aveva dei graffi. Non mi sembrava un giocattolo», dice ancora Anedda.

Le indagini

Nonostante avesse il viso in parte coperto, il rapinatore potrebbe avere le ore contate. «Aveva qualcosa di familiare e mi ricorda qualcuno», evidenzia ancora il responsabile del compro oro. Insomma i carabinieri potrebbero avere già indirizzato le indagini in una direzione precisa. E i filmati delle telecamere potrebbero avere aggiunto ulteriori elementi importanti. «Mi sembrava agitato e poco esperto», conclude Anedda. «Se ho rischiato? Forse sì, ma in quel momento non ho avuto il tempo di pensarci». I negozianti accanto non si sono accorti di nulla. «Una rapina? Davvero?», commentano stupite dalle vicine attività commerciali. E dal negozio Cannata aggiungono: «Due mesi fa, di notte, hanno forzato la vetrina e portato via delle borsette. Servirebbero più controlli. E anche un’illuminazione pubblica migliore: quando cala il sole qui c’è il buio pesto».

