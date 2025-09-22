Ha una serra di marijuana nel capanno degli attrezzi ma non lo sa 

Ha una serra di marijuana ma non lo sa. Un signore di Villacidro domenica pomeriggio si è recato in una sua proprietà in località Funtana Stadi, una campagna dove non andava da molto tempo poiché da qualche anno si è trasferito fuori paese. Arrivato sul posto ha trovato il capanno degli attrezzi chiuso da un lucchetto che lui non aveva mai messo. Da qui la chiamata al 112 e l’arrivo dei carabinieri che hanno fatto la strana scoperta: all’interno della rimessa c’erano i frutti di una vera e propria coltivazione di canapa indiana in fase di lavorazione. In particolare, sono state trovate circa 400 piante e parti di pianta con infiorescenze appese a lunghi fili per la fase di essiccazione, oltre a quattro sacchi di cartone per mangimi contenenti complessivamente 20 chilogrammi di stupefacente già essiccato. All’interno del capanno era inoltre presente vario materiale utilizzato per la lavorazione dello stupefacente.

Tutto quanto rinvenuto è stato sottoposto a sequestro, per il momento a carico di ignoti, e messo a disposizione dell’autorità giudiziaria informata dai carabinieri che hanno avviato le indagini per risalire ai responsabili della coltivazione illecita.

