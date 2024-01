Ha una neoplasia, odissea di due anni e cure a Cagliari 

«Da due anni lotta a fatica per poter accedere a servizi sanitari basilari». L’ennesima denuncia è della consigliera comunale di opposizione, Lisetta Bidoni, che racconta l’episodio di un sistema «che non garantisce il servizio sanitario».

Il racconto parte dall’ottobre 2021, quando il Cup informa la donna che la prenotazione fissata da dodici mesi per una mammografia è rinviata di un anno. Ad ottobre 2022 nuovo rinvio «perché - racconta la Bidoni - a Nuoro le mammografie sono riservate alle pazienti affette da neoplasia». Nello stesso mese la donna va dal suo medico che richiede una mammografia con priorità breve specificando un sospetto diagnostico. Ma dal Cup la risposta è negativa: «Non c’è disponibilità». Il medico la invia a Cagliari per una visita senologica «a Nuoro non è possibile».

La signora scrive all’Urp, evidenzia il sospetto di una massa e la familiarità. La risposta via mail è senza commento. «Può aspettare il prossimo screening» racconta la Bidoni.

L’ecografia fatta in privato però conferma la neoplasia. A dicembre 2023 l’intervento chirurgico, «non a Nuoro, dove la Brest unit è stata mantellata, ma a Cagliari. E quando deve accedere alla radioterapia, nuovi problemi. La donna – dice Bidoni - è costretta ad rivolgersi un altro ospedale. A luglio l’oncologa richiede il controllo cardiologico e la densitometria, dal Cup per la visita cardiologica non c’è possibilità, la densitometria va a febbraio». Secondo la Bidoni una vera e propria odissea.

