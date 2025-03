Ha un tumore al colon, operata con successo a 95 anni  

Ha promesso di festeggiare il secolo di vita con i medici e gli infermieri che le hanno salvato la vita. Mariantonia Dalu, 95 anni compiuti a gennaio, è tornata a casa, a Torpè dove è nata e da sempre vive, con il sogno di spegnere cento candeline, dimessa dal Mater Olbia Hospital dopo un delicato intervento chirurgico che finora le era stato negato, infrangendo la speranza di poter continuare ad abbracciare i suoi undici figli, quattordici nipoti e cinque pronipoti.

«Sono molto contento di aver contribuito a dare a Mariantonia la possibilità di spegnere la candelina dei cento anni», esordisce il direttore dell’Unità complessa di Chirurgia generale del Mater, Alessandro Verbo, che ha operato la paziente asportandole un voluminoso tumore al colon, una massa di dodici centimetri che, senza un intervento, avrebbe rapidamente condotto a conseguenze incompatibili con la sopravvivenza. «Dopo aver girato tutta la Gallura con risposte negative, io ho ritenuto, in seguito a una valutazione preoperatoria che ha contemplato anche il rischio anestesiologico e cardiologico considerata l'età, che ci fossero i criteri di operabilità, intervenendo con una resezione mininvasiva», spiega Verbo, aggiungendo che Mariantonia Dalu ha superato brillantemente anche la fase post operatoria. «La paziente ha riserve importanti sue che, combinate alle competenze della nostra equipe medica, le hanno dato l'opportunità di tornare a casa con le sue gambe e di continuare a godersi la vita», continua Alessandro Verbo, figlio del Policlinico Gemelli dal 1982 e in servizio all'ospedale olbiese da tre anni.

«Dopo i primi consulti che avevano negato la possibilità di un intervento chirurgico, ci siamo rivolti al Mater Olbia dove è stata operata con successo e, dimessa da una settimana, cammina già da sola: è sempre stata reattiva e ottimista, non le piace morire!», dice la nuora, Enrica Valentini, con la quale abita Mariantonia, insieme al figlio più piccolo. «Non credevamo fosse possibile - raccontano i figli - ma per la prima volta i medici hanno guardato nostra madre come una persona con una vita ancora da vivere».

RIPRODUZIONE RISERVATA