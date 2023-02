Ha un padre sardo il sistema antiaereo destinato all’Ucraina 

Quattro anni di lavoro. Intenso, senza risparmio. Per studiare un sistema antiaereo talmente efficace da poter essere ceduto all’Ucraina che deve fronteggiare gli attacchi a ondate successive sferrati da Putin. Il responsabile della progettazione e della messa in opera del SampT è Alessandro Minzoni, ingegnere nato a Irgoli, in casa sua, e approdato a Parigi per diventare un ricercatore talmente quotato che il consorzio italo-transalpino Eurosam lo ha scelto per una missione precisa: concepire il primo sistema anti-missile europeo di fabbricazione italo-francese che consentirà all’Ucraina di difendersi dagli attacchi di droni, missili e aerei russi, proteggendo una parte cospicua del proprio territorio. Zelensky lo avrà nella prossima primavera.

Nel futuro

Lungi dal cullarsi su un risultato di prestigio, lui è già nel futuro. «Stiamo lavorando alla versione New Generation», anticipa, «che parte dal sistema tradizionale ma garantisce migliorie, per esempio la capacità di intercettare bersagli balistici, droni, velivoli supersonici. Anzi, sarà l’unico sistema europeo che in futuro sarà in grado di intercettare il missile balistico». Grazie a Minzoni il Pentagono non è più il solo a concepire avanzatissimi sistemi di difesa. Tanto che Alessandro Minzoni può ben definire il suo SampT «valido competitor del Patriot». Ovviamente senza pretese di lesa maestà. «Nel senso che dalla Difesa Usa abbiamo ancora molto da imparare, in termini di esperienza. Il Pentagono dispone di sistemi più collaudati sul campo, di un’ottima logistica, di aggiornamenti continui». Il gap che ancora persiste è dovuto anche al fatto che «la Difesa americana – riconosce – stanzia ingenti risorse nel settore».

La carriera

Trentanove anni, laureato alla Sapienza in ingegneria dei sistemi con specializzazione in robotica e intelligenza artificiale, Minzoni è protagonista di una sfida professionalmente allettante. In continuo aggiornamento. «Stiamo lavorando a un tiro di prova contro un bersaglio balistico. Operazioni costosissime, richieste da un mercato esigente, che nutre molte aspettative». Il settore oggi registra competitività. E richiede tempi strettissimi. «Prima si realizzavano molti prototipi. Oggi le fasi di prototipazione e sperimentazione sono forzatamente molto compresse. C’è bisogno di avere subito il prodotto. Ecco perché si spinge tantissimo in simulazioni software». Il mondo va veloce. Come il cursus honorum di Alessandro Minzoni. Da neolaureato, alla Vitrociset di San Lorenzo, l’azienda del gruppo Leonardo, ha lavorato per lo sviluppo dei caccia F35. Poi uno step a Roma, con Mbda Italia (parte del consorzio Eurosam) per la quale si è occupato di sistemi di difesa antinave costieri per il Qatar. «Dopo aver frequentato il master Business school of administration alla Luiss, Mbda mi ha proposto di andare a Parigi in Eurosam per sviluppare questo sistema». Quello la cui realizzazione è stata di recente annunciata, con entusiasmo, dal ministro della Difesa Guido Crosetto e dal ministro francese delle Forze armate, Sébastien Lecornu.