Ha un mattone per colpire il prof 

L’anno scorso una professoressa lanciata da un ragazzo dalle scale e una collega presa a schiaffi, pochi giorni fa un altro studente che si presenta in classe con un mattone da scagliare contro un docente. Diventa sempre più preoccupante il problema sicurezza in un un istituto superiore cittadino.

Tragedia sfiorata

Solo la prontezza di riflessi di alcuni studenti ha scongiurato il peggio. Ha rischiato di finire in tragedia una normale lezione di matematica in un istituto superiore: un 17enne ha tentato di aggredire il suo docente con un mattone in seguito ad un diverbio.

Secondo quanto trapelato, il giovane, visibilmente contrariato dopo un confronto con il professore che lo esortava a tenere un atteggiamento rispettoso, sarebbe stato invitato ad allontanarsi dall'aula per calmarsi. Tuttavia, invece di ritornare più sereno al suo banco, sarebbe rientrato poco dopo impugnando un grosso mattone, probabilmente raccolto all'esterno dell'edificio.

Le urla di una collaboratrice scolastica nell’androne hanno probabilmente attirato l’attenzione di alcuni compagni di classe che, vedendolo arrivare infuriato e comprendendo la gravità della situazione, sono riusciti a strapparglielo dalle mani prima che potesse scagliarlo contro il docente. Non ancora pago e in preda alla rabbia, il diciassettenne avrebbe tentato di colpire il prof che è riuscito a reagire, immobilizzandolo. Nessuna colluttazione e nessun ferito, fortunatamente.

Allarme sicurezza

Ma l'episodio, oltre a suscitare preoccupazione tra studenti e personale scolastico, ha riportato l'attenzione sui temi della sicurezza e del disagio giovanile. A scuola è arrivata anche una volante della polizia per i rilievi, ma al momento non sarebbe stata sporta denuncia. In attesa di ulteriori accertamenti da parte delle autorità competenti, la direzione scolastica ha preso provvedimenti per garantire la sicurezza degli studenti e del personale: il ragazzo (che avrebbe già manifestato atteggiamenti oppositivi e sarebbe seguito da un insegnante di sostegno) è stato sospeso.

Il precedente

Esattamente un anno fa, sempre nello stesso istituto, un alunno minorenne, con disturbi comportamentali, si era scagliato contro le insegnanti di sostegno, finite poi al Pronto soccorso del San Martino.

In quella circostanza il ragazzo aveva avuto una reazione scomposta e a nulla erano serviti i tentativi della sua insegnante di sostegno di riportarlo alla calma. Prima aveva dato schiaffi ai compagni di classe poi sono volati ceffoni, calci e anche un pugno verso la sua prof. Non solo, il ragazzo poi si era scagliato contro un altra docente, che era intervenuta in difesa della collega, che alla fine era caduta dalle scale.

