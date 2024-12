Ha un fucile clandestino, fugge e finisce in manette 

L’hanno trovato in possesso di un fucile rubato, un coltello a serramanico e munizioni. Un 31enne disoccupato di Lanusei, del quale non sono state rese note le generalità, è stato arrestato dai carabinieri della compagnia su disposizione della sostituta procuratrice di turno Giovanna Morra che ipotizza a suo carico i reati di resistenza a pubblico ufficiale, ricettazione e porto illegale di armi. L’uomo era all’interno della sua macchina, in sosta a bordo strada, quando i militari hanno avviato accertamenti accurati perché insospettiti dal suo atteggiamento irrequieto. Era la notte del 30 novembre, zona Su Fundale, aperta campagna a monte di Talana. Visibilmente preoccupato, l’uomo ha opposto resistenza ai carabinieri, spintonandoli e dandosi alla fuga nella boscaglia. È stato poi rintracciato lungo la statale 389 in direzione Villanova Strisaili. Durante la perquisizione del mezzo sono stati rivenuti e sequestrati un fucile calibro 12 (risultato rubato) sovrapposto equipaggiato con una torcia, un coltello a serramanico e 3 cartucce. Terminate le formalità di rito, l’uomo è stato accompagnato a San Daniele. All’udienza di convalida, che si è tenuta lunedì mattina, la pm ha richiesto la conferma della custodia cautelare in carcere ma la gip, Nicole Serra, ha disposto i domiciliari. (

RIPRODUZIONE RISERVATA