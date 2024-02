«Ha ucciso la zia con gli spaghetti» 

CATANIA. Avrebbe provocato la morte di una prozia di 80 anni, Maria Basso, facendole mangiare un piatto di spaghetti anche se poteva nutrirsi solo di omogeneizzati, per attribuire il decesso a cause naturali e incassare la sua eredità. È l’accusa contestata a una pronipote della vittima, una 58enne arrestata dai carabinieri – è ai domiciliari con braccialetto elettronico - per circonvenzione di incapace e omicidio aggravato.

Il testamento

Ma l’indagata, difesa dagli avvocati Carmelo Peluso e Lino Rovetta, si professa innocente e sostiene di aver assicurato alla zia «le cure di cui aveva bisogno», dandole solo «cibo spezzettato, come le era somministrato nella Casa di riposo in cui era ospitata». L’inchiesta, inizialmente per circonvenzione di incapace, era stata avviata dalla Procura di Vicenza nel dicembre 2022 quando un cugino della 80enne aveva presentato un esposto dopo la scomparsa della parente da Asiago, dove viveva. Il fascicolo era passato ai Pm di Catania che dopo la morte dell’80enne, una ricca pensionata, hanno contestato alla pronipote «l’attuazione di un progetto criminale», realizzato facendole sottoscrivere un testamento in cui la indicava come erede universale.

Il viaggio e il pranzo

L’anziana è morta il 16 dicembre 2022 nella casa di cura di Aci Castello dove stava da 15 giorni. Il 2 dicembre, ricostruisce l’accusa, «dopo averle fatto trascorrere la notte in una struttura ricettiva di Asiago, avrebbe costretta l’anziana ad affrontare senza soste il gravoso viaggio in auto fino ad Aci Castello». I carabinieri hanno avviano le indagini dopo l’inchiesta aperta a Vicenza e «fondamentali», spiegano, «sono state le dichiarazioni della donna, acquisite il giorno prima del decesso. Ci hanno permesso di ricostruire che lei era stata portata fuori a pranzo dalla pronipote e aveva mangiato un piatto di spaghetti e un dolce, che ne avrebbero poi provocato la morte».

