Ha ucciso il marito, sarà sottoposta a perizia psichiatrica 

È stato convalidato l’arresto di Daniela Serreli, 52 anni, accusata dell’omicidio del marito Paolo Melis, accoltellato all’alba di sabato al termine di una discussione e poi deceduto dopo un breve ricovero al Brotzu. Per il momento la donna è ricoverata in ospedale, nonostante la giudice per le indagini preliminari del Tribunale, Elisabetta Patrito, abbia disposto la custodia cautelare in carcere: l’ordinanza dispone la custodia nel luogo di cura sino a quando le sue condizioni non dovessero migliorare. È pressoché certo che la 52enne sarà sottoposta a perizia per valutare sia la capacità di intendere e di volere che l’eventuale punibilità, anche perché l’avvocato difensore, Alessio Alias, ha depositato ieri mattina in udienza cartelle cliniche e un’ampia documentazione che dimostrerebbe uno stato di sofferenza che esisterebbe già da tempo.

Il marito convivente della donna, Paolo Melis, è morto dopo essere stato raggiunto da almeno otto coltellate al torace. Subito recuperata dai carabinieri la lama utilizzata: un coltello da cucina che si trovava sul tavolo, con una lama da 20 centimetri. I militari della stazione di Maracalagonis e del Radiomobile di Quartu l’avevano arrestata sabato mattina, quasi in flagranza, accusandola di tentato omicidio. Due giorni dopo il marito è morto a causa delle gravi ferite e l’accusa si è aggravata. Ai soccorritori e ai militari, Daniela Serreli ha ripetuto più volte di aver colpito il 61enne per difendersi.

La difesa della donna ha depositato documenti che dimostrerebbero una grave infermità ormai anche datata. Nei prossimi giorni la giudice potrebbe decidere di nominare uno psichiatra per effettuare la perizia con la formula dell’incidente probatorio, così da verificare il suo stato mentale al momento del delitto e l’eventuale possibilità di processarla.

