«Ha ucciso i genitori per 20mila euro» 

Duplice omicidio pluriaggravato dei genitori, Luigi Gulisano e Marisa Dessì, ma anche frode informatica per aver prelevato dai loro conti 20mila euro usando la loro piattaforma di home banking. Chiusa l’inchiesta su Claudio Gulisano, 44 anni, la sostituta procuratrice Rossana Allieri si appresta a chiedere il processo per il figlio minore della coppia, uccisa il 4 dicembre dello scorso anno nel loro appartamento di via Ghibli. Ieri mattina è stato notificato l’avviso di conclusione delle indagini preliminari al difensore, Luigi Sanna, che ora avrà venti giorni di tempo per studiare il fascicolo, depositare documenti o chiedere l’interrogatorio del proprio assistito.

Le contestazioni

Archiviato l’incidente probatorio davanti al Gip del Tribunale, Ermengarda Ferrarese, i periti nominati dalla giudice, Rita Celli (medico legale dell’Università di Torino) e Claudio Medana (tossicologo stesso ateneo) avevano concluso escludendo definitivamente la morte causata dall’avvelenamento da nitriti di sodio, com’era stata invece ipotizzata dai consulenti del pubblico ministero Roberto Demontis (medico legale) e Giampiero Cortis (tossicologo). Ora la pm Allieri ha formalizzato anche il capo di imputazione definitivo: Luigi Gulisano e Marisa Dessì sarebbero stati uccisi il 4 dicembre dal figlio Claudio, il giorno prima che il 44enne inscenasse il ritrovamento casuale dei corpi. Prima – secondo la ricostruzione della Procura – avrebbe soffocato la madre con la sciarpa che teneva al collo, poi avrebbe atteso alcune ore il ritorno del padre che era uscito per la consueta passeggiata del mattino. A quel punto avrebbe ucciso anche lui attraverso una cosiddetta «asfissia morbida», comprimendo il volto sul bracciolo della poltrona oppure utilizzando un cuscino. Oltre all’aggravante di aver ucciso i genitori, la Procura contesta che il duplice omicidio sia stato messo a segno per consentire l’appropriazione di 20mila euro dai conti dei genitori. La titolare dell’inchiesta ha deciso di contestare anche la «frode informatica» perché, dopo aver ucciso il padre e la madre, sia il 4 che il 5 dicembre Claudio Gulisano avrebbe sottratto loro i soldi dal attraverso alcuni bonifici fatti online: prima 8 mila euro alle 10.46 del mattino del giorno del delitto, poi altri 2 mila alle 11.02, infine, con un bonifico di 10 mila euro il giorno successivo.

La scoperta

La scoperta del duplice delitto era arrivata al pomeriggio del 5 dicembre, quando Claudio Gulisano aveva detto di aver trovato i corpi senza vita del padre e della madre nello studio dell’appartamento al Quartiere del Sole. Per qualche giorno – anche per effetto di quello che il figlio aveva raccontato – medico legale e inquirenti avevano ipotizzato una tragedia, legata ad un’intossicazione da funghi velenosi. Ma poi, viste le immagini scattate in casa e notata la posizione dei corpi, dalla stessa pm Allieri dai suoi investigatori di fiducia, la Procura decise di inviare nell’appartamento i Ris per un sopralluogo. Da quel momento l’indagine si è caratterizzata dal convincimento dei consulenti d’accusa sull’ipotesi di un avvelenamento da nitrito di sodio, mentre il Reparto investigazioni scientifiche dell’Arma aveva subito pensato ad un soffocamento. A chiudere il caso ci hanno pensato i periti torinesi della giudice Ferrarese, dopo la richiesta di incidente probatorio formalizzata dal difensore del 44enne, in carcere da fine dicembre scorso, quando – al culmine di un interrogatorio – la pm ne aveva firmato il fermo per delle presunte contraddizioni. Parte offesa individuata del duplice delitto è Davide Gulisano, fratello maggiore del sospettato, assistito dal legale Gianluca Aste. Ora l’indagine è formalmente chiusa.

