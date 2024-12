«Ha ucciso e bruciato la compagna» 

Salerno. Poche ore prima di essere fermato per l’omicidio della sua compagna Silvia Nowak, Kai Dausel aveva partecipato alla posa di una panchina rossa, simbolo della lotta alla violenza sulle donne. Una presenza che non ha stupito, visto che il 63enne tedesco ha sempre partecipato alle iniziative organizzate dalla comunità di Castellabate per ricordare Silvia, scomparsa il 15 ottobre. Ora è invece in carcere con l’accusa di averla ammazzata ed aver cercato di distruggerne il cadavere, dandogli fuoco.

Panchina rossa

Ora le indagini si estendono al suo passato, pieno di ombre. Il 12 novembre, poco meno di un mese dopo il delitto, la procura di Vallo della Lucania lo aveva iscritto nel registro degli indagati ma Dausel si è sempre mostrato tranquillo. E domenica mattina, accompagnato dal suo avvocato, aveva partecipato all’iniziativa: aveva deposto alcune rose rosse sulla panchina, accomodandosi vicino alla scritta “Non lasciare la panchina vuota. Siediti e pensa”. E ai cronisti aveva ribadito la sua «ferma volontà» di scoprire la verità sul delitto. Ieri mattina i carabinieri lo hanno arrestato con l’accusa di omicidio aggravato e distruzione di cadavere. Per la Procura è stato lui, il 18 ottobre, a uccidere Silvia in un bosco confinante con la sua proprietà, «colpendola reiteratamente con un corpo contundente e tagliente e distruggendone parzialmente il cadavere con il fuoco». Poi avrebbe simulato la scomparsa della donna, il cui cadavere è stato trovato tre giorni dopo.

Si indaga sul passato

Fu Dausel a denunciare la scomparsa della compagna. Per i Pm a suo carico c’è «un quadro di particolare gravità indiziaria», basato anche sugli esiti dei rilievi scientifici. Intanto emergono nuovi dettagli sul passato del 63enne. Da una segnalazione energe che prima di cambiare nome all’anagrafe tedesca (in precedenza si sarebbe chiamato Altmann), negli anni Novanta sarebbe stato coinvolto in diverse vicende, tra cui anche una legata ad un omicidio. Nel suo passato, anche ipotesi di reato contro il patrimonio ed un caso di frode informatica.

