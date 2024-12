«Ha spinto via il passeggino per salvare i figli da quel tir» 

MILANO. Alzando le mani e sbracciandosi Rocio Espinoza Romero, la 34enne travolta e uccisa da un tir davanti ai suoi bimbi di un anno e mezzo, avrebbe cercato di fermare l’autista che poi l’ha investita e trascinata per 13 metri. Lo ha raccontata un testimone del terribile incidente di mercoledì mattina in viale Renato Serra, in cui la donna ha perso la vita per proteggere i figlioletti sul passeggino spinto dalla nonna. La deposizione è a corredo dell’indagine della polizia locale e della pm Paola Biondolillo, che han portato ad arrestare per omicidio stradale aggravato dalla fuga Francesco Monteleone. «Non me ne sono accorto», è la versione dell’uomo, che però stride con la sua telefonata, senza risposta, seguita dal WhatsApp inviato al suo avvocato subito dopo la tragedia. La Procura ritiene che il 24enne - negativo ai test su alcol e droghe - si sia accorto di aver investito la donna, che è riuscita a salvare la vita ai gemellini dando una spinta al passeggino. In base agli accertamenti Rocio Espinoza Romero non era nel cosiddetto angolo cieco: si è trattato di un impatto frontale. E la nonna, sbalzata per 8 metri, e i bambini dopo l’incidente sarebbero stati ben visibili, perché erano dal lato del guidatore. In più il camionista, dimostrano le telecamere di sorveglianza, dopo l’incidente si è fermato «per quattro secondi» prima di ripartire per una cava ad Arluno e continuare a lavorare.

RIPRODUZIONE RISERVATA