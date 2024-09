Ha sparato al figlio e poi si è uccisa 

Verona. Alessandra Spiazzi nelle foto è sempre sorridente nelle tante iniziative sociali, in braccio l’amato carlino nero. Un’immagine apparentemente serena, lei mamma di 15enne di cui andava orgogliosa, che si è infranta venerdì pomeriggio, quando ha sparato al ragazzo alla nuca, riducendolo in fin di vita, e poi si è uccisa con un colpo alla testa.

Problemi psicologici

Il figlio era tornato poco prima da scuola nella villetta di Vago di Lavagno. Luciano, 60 anni, marito di Alessandra e padre del ragazzo, era in casa ma non avrebbe assistito alla sparatoria, avvenuta nella cucina. È stato sentito a lungo in caserma come testimone. Alessandra non stava bene, da tempo era seguita per i problemi di natura psicologica ma ultimamente, hanno riferito fonti qualificate, non assumeva più i farmaci e pare avesse saltato gli ultimi appuntamenti con gli specialisti. Un’esplosione di violenza comunque inspiegabile, concordano gli inquirenti.

Bollettino disperato

La prova dello stub effettuata sulla sua mano ha eliminato ogni dubbio sulla dinamica di quello che per alcune ore appariva un delitto difficile da chiarire. «Al momento - ha spiegato il procuratore di Verona, Raffaele Tito - l’ipotesi indiziaria più accreditata è quella del tentato omicidio del ragazzo compiuto dalla madre che poi si è suicidata, la donna da tempo aveva problemi sanitari». Il ragazzo ieri appariva in condizioni disperate, il bollettino medico emesso dall’ospedale Borgo Trento di Verona lasciava poco spazio alla speranza: «Dopo la notte le condizioni del paziente permangono gravissime ed è sostenuto farmacologicamente e meccanicamente in tutte le funzioni vitali». Era arrivato all’ospedale «in condizioni cliniche già gravissime».

“Mamme volenterose”

Alessandra Spiazzi aveva lavorato come centralinista in un call center e da poco era andata in pensione. Amiche e conoscenti la descrivono come una donna molto impegnata nell’associazione “Mamme volenterose di Lavagno”, che si occupa di volontariato e contrasto alla violenza. Sul profilo Facebook del gruppo da ieri compare un cuore rosso, simbolo dell’associazione, sormontato da un fiocco nero.

