Ha salvato un uomo che stava annegando: premiato il bagnino 

Luca Vitalino Palmas, il giovane bagnino che lunedì pomeriggio ha salvato un 35enne che stava annegando al Poetto, ieri sera è stato premiato durante il Consiglio comunale: sono stati il sindaco Massimo Zedda e il presidente dell’assemblea, Marco Benucci, a consegnargli due pergamene, omaggio al suo gesto.

«Ringrazio tutti, soprattutto gli altri assistenti che mi hanno aiutato in quei momenti. Mi hanno dato una mano fondamentale. Grazie a tutti», le parole del giovane, emozionato, che lavora per la Karalis Rescue, la onlus che gestisce il servizio di salvamento a mare per conto del Comune al Poetto (con tre postazioni alla Prima, Quarta e Sesta fermata) e a Cala Mosca.

«Ha agito con professionalità e competenza», ha sottolineato il primo cittadino (ieri con un braccio fasciato per una vecchia frattura non curata). «Il nostro è un ringraziamento a nome di tutta la città». (m. v.)

