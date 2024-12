Ha salvato due donne nella casa in fiamme: tributo a Stefano Fais 

Quando ha visto che le fiamme alte si è catapultato dentro una casa con un altro ragazzo villanovese, Marco, per salvare una madre 96enne e la figlia. È il gesto eroico di Stefano Fais, 35 anni di Milis, che sarà premiato con il massimo riconoscimento al valore civile per aver salvato due persone a Villanova Monteleone lo scorso marzo. «Dopo aver visto che la casa prendeva fuoco – racconta Stefano Fais - non ho esitato un attimo. Sono entrato e velocemente sono salito al terzo piano. Non so neanche come ho fatto ma con l’aiuto di un altro villanovese ho tratto in salvo le due signore. Ho fatto solo il mio dovere».

Stefano Fais riceverà a Milis dal sindaco, Monica Ortu, e dal prefetto, Salvatore Angieri, il riconoscimento al valore civile lunedì 23 alle 12 nel salone d’onore del Palazzo Boyl. Insieme a Fais, il sindaco Ortu consegnerà la targa anche ad altre due persone che si sono distinte per impegno e abnegazione al servizio della comunità: il pediatra Gregorio Camarra, in pensione da qualche settimana dopo oltre 30 anni di servizio, e Giorgio Fois per la cura del verde pubblico.

