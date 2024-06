Ha salvato 23 persone durante l’alluvione in Emilia 

A bordo del suo elicottero, nonostante le condizioni meteo avverse, continuava a volare per trarre in salvo le persone durante l’alluvione che colpì l’Emilia Romagna. Per questo al luogotenente di San Vito Gian Marco Cireddu è stata conferita dal presidente della Repubblica la medaglia d’argento al valore aeronautico.

Nelle motivazioni si legge, fra l’altro, che Cireddu «con spirito di sacrificio e abnegazione contribuì in prima persona a portare in salvo 23 persone in imminente pericolo di vita isolate sui tetti delle abitazioni». Un riconoscimento che ha riempito d’orgoglio l’intera comunità sanvitese. «Vogliamo mettere in evidenza l’aspetto umano del gesto che lo ha visto protagonista - sottolinea il sindaco Marco Antonio Siddi – e che ci restituisce l’immagine di un sanvitese che per il suo l’impegno, alla luce di quanto accaduto, si riempie di significati concreti e tangibili». Il primo cittadino si augura che «Il gesto altruista e generoso possa essere seguito da tanti dopo di lui per salvare vite anche in situazioni non pericolose». La speranza è che «all’interno della nostra comunità ci possano essere tanti Gian Marco perché si possano salvare dagli affanni quotidiani molte più persone». Un grazie al militare arriva anche dal gruppo di minoranza guidato da Alberto Cuccu: «Esprimiamo le più vive congratulazioni al nostro compaesano e primo luogotenente per aver meritato l’onorificenza, siamo soprattutto orgogliosi delle motivazioni». (g.a.)

