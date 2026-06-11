Ha riaperto l’Ufficio postale 

Da ieri l’Ufficio postale di San Sperate è nuovamente aperto dopo la chiusura del 13 maggio per i lavori di ristrutturazione. Un periodo di disagi per i residenti, costretti costretti a spostarsi a Monastir per svolgere le operazioni necessarie; ma gli interventi, previsti dal Progetto Polis destinato ai settemila Comuni italiani con meno di 15mila abitanti, erano indispensabili per ammodernare l’edificio e svolgere al meglio il servizio.

I locali infatti sono del tutto rinnovati e ora, grazie alla convenzione firmata tra Poste italiane e ministeri dell’Interno e delle Imprese e del Made in Italy, anche i cittadini di San Sperate potranno richiedere o rinnovare il passaporto presentando la documentazione direttamente allo sportello senza il bisogno di recarsi in Questura a Cagliari. Ci sono anche i nuovi arredi per la sala d’attesa, un percorso orizzontale in rilievo per agevolare gli ipovedenti e l’implementazione di tecnologie a basso impatto ambientale. «Poste Italiane conferma il valore della capillarità, elemento fondante del proprio fare impresa in controtendenza col progressivo abbandono dei territori», fanno sapere dalla società. (l. p.)

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